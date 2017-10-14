Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den Türkiye ile ilgili önemli açıklama /14 Ekim 2017 13:48

Merkel'den Türkiye ile ilgili önemli açıklama

Almanya Başbakanı Merkel: AB Zirvesi'nde Türkiye'yle müzakerelerin sonlandırılması kararı alınmayacak

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin sonlandırılması yönünde karar alınmayacağını belirtti

Almanya hükümetinin internet sitesinde yayınlanan haftalık video seslenmesinde Merkel, "Türkiye'nin mevcut durumunu görüşmek istediğimizi söyledim. Bu yüzden Avrupa Komisyonu'ndan raporun hazırlanmasını istedik. Elbette biz herhangi karar almayacağız. Ama ben meslektaşlarımın görüşlerini de almak, bundan nasıl bir sonuç çıkarabileceğimiz görmek istiyorum" dedi.

Ankara ile ilişkileri gözden geçirmeye zorlayan faktörlerden biri olarak Türkiye'deki tutuklamaları gösteren Alman Şansölye, "Çok sayıda insan görüşümüze göre haksız yere tutuklandı, sebebi de ülkedeki siyasi gelişmeleri büyük endişeyle izlemeleri" ifadelerini kullandı.

Merkel, AB Zirvesi'nde Türkiye'yle üyelik müzakereleriyle ilgili, "Somut karar beklemiyorum ama çok açık tartışma olacağını tahmin ediyorum" dedi.
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