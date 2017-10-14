Merkel'den Türkiye ile ilgili önemli açıklama

Almanya hükümetinin internet sitesinde yayınlanan haftalık video seslenmesinde Merkel, "Türkiye'nin mevcut durumunu görüşmek istediğimizi söyledim. Bu yüzden Avrupa Komisyonu'ndan raporun hazırlanmasını istedik. Elbette biz herhangi karar almayacağız. Ama ben meslektaşlarımın görüşlerini de almak, bundan nasıl bir sonuç çıkarabileceğimiz görmek istiyorum" dedi.





Ankara ile ilişkileri gözden geçirmeye zorlayan faktörlerden biri olarak Türkiye'deki tutuklamaları gösteren Alman Şansölye, "Çok sayıda insan görüşümüze göre haksız yere tutuklandı, sebebi de ülkedeki siyasi gelişmeleri büyük endişeyle izlemeleri" ifadelerini kullandı.





Merkel, AB Zirvesi'nde Türkiye'yle üyelik müzakereleriyle ilgili, "Somut karar beklemiyorum ama çok açık tartışma olacağını tahmin ediyorum" dedi.