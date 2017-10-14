Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da MİT ile ilgili yeni casusluk iddiası /14 Ekim 2017 13:52

Almanya'da MİT ile ilgili yeni casusluk iddiası

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar bazı Türkler, Alman kurumlarını kendileri hakkındaki bilgileri başkalarına vermekle suçladı

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Haftalık Der Spiegel dergisi ile ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz'in ortak araştırması sonucunda hazırlanan haberde, Federal Göç ve Uyum Dairesi (BAMF) veya Yabancılar Dairesi'ndeki görüşmenin akabinde sığınmacılar hakkındaki bazı bilgilerin Türk hükümetine yakın medyada yayınladığı iddia edildi. 

Sığınmacının Almanya'da kaldığı yer gibi bilgilerin yazıldığı bu haberlerde, söz konusu kişinin "terörist" olarak nitelendiği öne sürüldü.

Spiegel ve Report Mainz'a konuşan mağdur Türkler, Almanya'da kimliklerini gizli tuttuklarını ifade ederek, Federal Göç ve Uyum Dairesi çalışanlarını kendileri hakkındaki bilgileri üçüncü kişilere vermekle suçladı.

Spiegel ve Report Mainz'in haberinde, polisin ilgili birimleri tarafından en az iki vakaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Federal Göç ve Uyum Dairesi'nin açıklamasında ise bu yıl içinde "tarafsızlık ilkesini ihlal ettikleri" gerekçesiyle 15 çevirmenin işten çıkartıldığı kaydedildi. Ancak, çalışanlardan birinin iltica başvurusunda bulunanlar hakkındaki bilgileri üçüncü kişilere verdiğine dair bilgi bulunmadığı vurgulandı.
Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Alman kurumları için çevirmenlere yönelik güvenlik araştırmasının daha sıkı bir şekilde yapılmasını önerdi.
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