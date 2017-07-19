Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den MİT'le ilgili önemli karar /19 Temmuz 2017 08:30

AİHM'den MİT'le ilgili önemli karar

AİHM, CHP’den Tanrıkulu’nun başvurusu üzerine, “Bütün Türkiye vatandaşlarının iletişimin 1,5 aylığına dinlenmesi ve elektronik iletişimin takibi kararının” özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmetti.

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Sınırsız dinleme kararı hukuksuz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla ilgili karar bugün açıklandı.

Tanrıkulu, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı’nın isteği üzerine, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 6 Mayıs 2005’te “yoğun suç şüphesi bulunan kişilerle sınırlı olması gerektiği halde bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak şekilde, 1.5 aylığına iletişimin dinlenmesi ve elektronik iletişimin takibi kararı vermesini” yargıya taşımıştı. Sezgin Tanrıkulu’nun başvuruları reddedilince AİHM’ye başvurmuştu, mahkeme bugün Tanrıkulu’nu haklı buldu.

AİHM’nin kararında, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar ile özel yaşamın gizliliği ile etkin soruşturma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM bugünkü başvurusunda, her iki maddenin de ihlal edildiğine hükmetti. Tanrıkulu’na manevi tazminata karar verilmezken, Türkiye 1200 Avro’luk mahkeme masrafını ödemeye mahkûm oldu.”
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