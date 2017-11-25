Merkel seçimlerin yenilenmesine karşı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri Angela Merkel’in Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından atacağı adım merakla bekleniyor.





Başbakan Angela Merkel, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki parti eyalet kurultayında yaptığı açıklamada seçimlerin yenilenmesine kesinlikle karşı olduğunu açıkladı. Merkel, “Bu sonuçlarla bir şeyler yapamamak, insanlardan yeniden oy kullanmasını istemek benim için çok anlamsız” dedi. Merkel, bu seçeneğin kendisi açısından ‘tamamen yanlış’ olduğunu vurguladı. Jamaika koalisyonu olarak adlandırılan koalisyon için yürütülen müzakerelerin çökmüş olmasının ‘üzücü’ olduğunu belirten Merkel, bundan böyle geleceğe bakmak gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yeniden büyük koalisyon kurma seçeneğine ilişkin olarak ise Merkel, “Biz iyi bir işbirliği yaptık” dedi. Merkel, iki parti arasında nelerin iyileştirilebileceği konusunda görüşmeler yürütülmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti’yi görüşmeye çağırmış olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

''Jamaika'' olarak adlandırılan Hristiyan Birlik partileri (CDU-CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine gözler yeniden büyük koalisyon seçeneğine çevrilmişti. SPD, Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile koalisyona gitmeyeceğini kesin bir dille ifade etmiş, ancak erken seçimlerin önüne geçmek istediği belirtilen Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın devreye girmesi üzerine büyük koalisyon görüşmesinin gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tarafların perşembe günü Belleuve Sarayı'nda biraraya gelmesi bekleniyor.

Schulz partinin genç kanadına seslendi

Öte yandan koalisyon için tekrar adı geçen Sosyal Demokrat Parti’de de bir takım hareketlenmeler yaşanıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, büyük koalisyona kati surette karşı çıkan partinin genç kanadı ''Genç Sosyalistler''e (Jusos) seslendi. Saarbrücken'de düzenlenen Jusos'un kongresinde konuşan Schulz, ''Cumhurbaşkanı beni bir görüşmeye davet ettiği takdirde, bu talebi reddedemeyeceğimi ve reddetmek istemediğimi anladığınızı biliyorum'' dedi.

''Büyük koalisyonu kurma çabasında'' olmadığını vurgulayan Schulz, ''Azınlık hükümeti ya da erken seçimler için de çabalamıyorum. Benim desteklediğim, insanların hayatını her geçen gün daha da iyi hale getirmek için en iyi yollar üzerinde konuşmamız'' ifadelerini kullandı. Schulz ayrıca Sosyal Demokratları fikirlerin parlaklığına kapılarak pratik siyasetten kopmakla eleştiren ünlü Alman yazar Günter Grass'ın sözlerine de atıfta bulunarak, ''Hangisi daha önemli; çözümlerin parlaklığı mı yoksa insanların günlük hayatlarındaki iyileşme mi?'' diye konuştu.,



