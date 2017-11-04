Merkel koalisyon görüşmelerinden umutlu

Merkel görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, ''Önümüzde zorlu görüşmeler var, ancak birlikte denersek ve yeterince üzerinde çalışırsak sonuca ulaşabileceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı.







Adını söz konusu partilerin renklerinden alan ''Jamaika Koalisyonu''nu kurma girişimlerine devam eden taraflar, ailelerin üzerindeki mali yükü azaltma, çocuk yardımını artırma ve çocuklar arasında yoksullukla mücadele konularında uzlaşma sağladı. Taraflar aynı zamanda Almanya'nın NATO‘daki ve diğer örgütlerdeki rolünün teşvik edilmesi, Fransa'yla işbirliğinin güçlendirilmesi ve Rusya'yla iyi ilişkilerin devam ettirilmesi gibi konularda da görüş birliğine vardı.





UZLAŞI SAĞLANAMAYAN KONULAR

Görüşmelerde; kömür üretiminin sonlandırılması, göç politikaları, iklim değişikliğiyle mücadelede izlenecek yol, savunma harcamalarının artırılması gibi konularda hâlâ anlaşma sağlanamadı.





FDP lideri Christian Lindner, koalisyon olasılığını yüzde 50 gördüğünü söylerken; Yeşiller milletvekili Jürgen Trittin, Alman Birinci Televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, ''12 ayrı konuda 10 gündür devam eden görüşmelerden sonra tarafların hâlâ hangi konularda görüş ayrılıkları yaşadıklarına ilişkin dahi bir uzlaşmaya varamadıklarını'' ifade etti.





TÜRKİYE KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Söz konusu partiler arasında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Merkel, Türkiye'nin üyeliğine karşı olmasına rağmen, üyelik müzakereleri konusunda atılan imzalara bağlı kalacaklarını çeşitli vesilelerle vurgulamıştı. CDU'nun kardeş partisi CSU ise müzakerelerin durdurulmasından yana. Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Federal Meclis'teki Parti Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, kurulacak bir koalisyon hükümetinin "Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı" konusunu net bir şekilde savunması gerektiğini söylemişti. Liberal FDP, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin resmen sona erdirilmesini talep ederken; Yeşiller ise müzakerelerin zaten ilerlemediğine dikkat çekerek, resmen durdurulmasının yanlış bir sinyal olacağını vurguluyor.





SCHULZ: HÜKÜMET KURULAMAZSA ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ

Almanya'da 24 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde ağır bir yenilgi alan Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) lideri Martin Schulz ise koalisyon girişimlerinin başarısız olması halinde Merkel'in partisi CDU ile büyük koalisyona gidebilecekleri yönünde bir ihtimal olmadığını vurguladı. Schulz, ''Merkel hükümeti kurmada başarısız olursa erken seçime gidilmeli'' diye konuştu.





Erken seçime gidilmesi halinde 24 Eylül seçimlerinde elde ettiği başarıyla Federal Meclis'e üçüncü parti olarak giren sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oylarını daha da artırabileceği belirtiliyor.





'HÜKÜMETİN KURULMASI 2018'İ BULABİLİR'

Merkel Pazartesi günü diğer parti liderleriyle görüşmeden önce, haftasonu tarafların önceliklerini yeniden gözden geçirmeleri bekleniyor. Almanya Başbakanı, Noel'den önce istikrarlı bir hükümet kurulmasını beklediğini ifade etse de Merkel'e yakın, partinin diğer önde gelen isimleri yeni hükümetin kurulmasının 2018'i bulabileceğini belirtiyor.

(DW Türkçe)