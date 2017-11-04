Libya'da 3 Türk vatandaşı kaçırıldı

İstanbul merkezli inşaat şirketi Enka’dan yapılan yazılı açıklamada 3 Kasım'da, Libya’da, ikisi geçici görevle ülkede bulunan üç çalışanının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı duyuruldu. Açıklamada çalışanların şantiye dışında seyahat halindeyken kaçırıldığının belirtildi.







Öte yandan Libyalı elektrik şirketi, yine Enka için çalışan Güney Afrikalı elektirik mühendisinin kaybolduğunu duyurdu.





Olayın gerçekleştiği Ubari, başkent Trablus'un bin kilometre kadar güneyinde bulunuyor. Libya'nın lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana ülkenin birçok bölgesi silahlı milislerin denetiminde bulunuyor.