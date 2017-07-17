Merkel Hizmet Hareketi mensuplarının iadesi üzerinden yapılan 'Konya' şantajına ne dedi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Devlet Televizyonu ARD'nin yaz röportajlarına konuk olduğu programda Federal milletvekillerinin yarın Konya'daki NATO Üssü'ne yapacakları ziyaretin Türkiye tarafından iptal edilmesi konusunda konuştu.







Konya Üssü için de İncirlik'te olduğu gibi milletvekillerinin ziyaret edebilmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu kaydeden Merkel, "Konya'da olduğu gibi buradan da Almanya'nın askerlerini çekmesi söz konusu mu" sorusunu "Konya'da İncirlik'ten farklı olarak Almanya'nın önemli bir paya sahip olduğu NATO görevi yerine getiriliyor. Bu nedenle sadece Federal Hükümet değil, NATO'da Türkiye ile görüşecektir. Herhangi bir karar almadan önce görüşmelerin sonucunu beklemeliyiz ve NATO'nun da yardımıyla bu konuları görüşmeliyiz" şeklinde cevapladı.





"HOŞ DEĞİL"





Gelişmelerin hoş olmadığını belirten Angela Merkel, "Olup bitenler hoş değil, çok talihsiz" diye konuştu. Almanya'nın İncirlik'ten çekilmesinin boşluk yaratacağını, ancak bunun üstesinden gelinebilecek bir durum olduğunu dile getiren Merkel, Konya Üssü konusunda ise, görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.





Merkel, Konya'ya ziyaret konusunda Türkiye'nin Hizmet Hareketi'ne yakın isimlerin iadesini şart koştuğu yönünde haberler olduğu ve bunun şantaj olup olmadığı yönündeki bir soruya ise şu karşılığı verdi:





"Bizim askerlerimizi herhangi bir şarta bağlı olmadan ziyaret hakkımız var, bu açık. Bunu İncirlik konusunda net olarak söyledik. Burada Konya'da genel duruma bakmamız gerekir. IŞİD'e karşı verilen mücadele sonuç alma noktasında. Sakin bir değerlendirme yapılmalı. Burada sadece Türkiye ile Almanya değil NATO'nun da görüşmesi gerekir. Bu bir NATO misyonu."