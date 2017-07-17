İmam 5 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı!

Kuran kursuna gelen beş çocuğa cinsel istismarda bulunan imam tutuklandı!





Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin Tepe mahallesindeki İhlas Camisi’nde görevli imam Y.Ö., yetkisi olmadığı halde açtığı Kuran kursunda, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İstismar olayı, mağdur çocuklardan birinin ailesinin imam Y.Ö’nün çocuklarına aldığı cep telefonunu ve gönderdiği mesajları fark etmesiyle ortaya çıktı.





Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, mağdur çocuk ifadesinde imam Y.Ö.’nün kendisini ve dört arkadaşının sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini, yaşananları ailelerine anlatmaması için tehdit ettiğini, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini anlattı. Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, okul döneminde camide Kuran kursu verildiğinden haberdar olmadıklarını, yaz Kuran kursunda kadın eğitmenin görevli olduğunu, imamın açığa alındığını ve Diyanet İşleri Başkanlığından müfettiş istediklerini söyledi.





MESAJLAŞMAK İÇİN ÇOCUKLARA TELEFON ALMIŞ!





Olay, Kuran kursuna giden bir kız çocuğunun ailesinin, çocuklarında kendilerinin almadığı bir cep telefonu olduğunu görmesiyle ortaya çıktı. Aile telefonu inceledi ve imam Y.Ö.’nün mesajlar gönderdiğini fark etti. Aile ve yakınları geçen hafta cumartesi günü camiden çıkan imam Y.Ö.’nün yanına giderek tartıştı. Darp edilen imam Y.Ö. Tepe Jandarma Karakoluna teslim edildi. İmam Y.Ö. iddiaları reddederken, mağdur kız çocuğu kendisi ve diğer kız çocuklarının imam Y.Ö. tarafından taciz edildiğini anlattı. İmam Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi.





Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 12 yaşındaki mağdur kız çocuğu, imam Y.Ö.’nün kendisine ve dört arkadaşına Kuran kursunun sınıf bölümünde dersteyken cinsel istismarda bulunduğunu, çkendilerine “aşkım, sevgilim, canım ve sultanım” gibi ifadeler kullandığını, cinsel içerikli hikayeler anlattığını söyledi.





Mağdur kız çocuğu, imam Y.Ö.’nün kendisine ve bir kız çocuğuna üzerinde isimlerinin yazılı olduğu künye aldığını belirtti. Mağdur çocuk 6 Temmuz’da ise Y.Ö.’nün kendisine cep telefonu, sim kart ve şarj aleti verdiğini, onunla sürekli görüşmek istediğini söylediğini, imam Y.Ö.’nün kendisine sürekli mesaj attığını ve telefonla aradığını ancak telefonu açmadığını, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini, imam Y.Ö.’nün yaşananları ailelerine anlatmamaları için baskı yaptığını, yaşadıkları nedeniyle ruh halinin bozulduğunu anlattı.