Merkel: Artık sona ermeli

Merkel: Esad dönemi sona erdirilmeli





Suriye’nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıyı “kimyasal silahla katliam” olarak değerlendiren Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Esad’ın bu saldırının sorumluluğunu “tek başına taşıdığı” konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.





Merkel, işlenen savaş suçunun boyutu, masum insanların çektiği acılar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki blokaj göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin saldırısının anlaşılabilir olduğunu söyledi.





Merkel, Suriye’de siyasi bir çözüm için çabaların sürdürülmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Merkel, hedefin geçiş için bir çözüm bulunarak, Suriyelilerin acı çekmesine neden olan Esad rejimine demokratik yollarla son verilmesi olduğunu sözlerine ekledi