Erdoğan'dan sonra PYD'de de 'Evet' dedi

Amerika’nın, Suriye’deki İdlib vilayetinin Han Şeyhun kasabasında sivillere karşı kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Şam rejimini hedef alan füze saldırısına PKK'nın Suriye kolu PYD Eş Başkanı Salih Müslim’den destek geldi.







Amerika’nın Sesi Kürtçe Yayın Bölümü’ne konuşan Salih Müslim, “Yaratılan atmosferden dolayı Amerika, Suriye askeri güçlerini vurmaya mecbur kaldı. Ümit ediyorum ki bu sadece Suriye rejimiyle sınırlı kalmaz ve sivilleri kendisine hedef alıp kimyasal silah kullanan diğer taraflardan da hesap sorulur. İnanıyorum ki bu saldırı olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır, çünkü siyasi çözüme inanmayanlar doğru yola geri dönecek ve savaşın devamlılığının sonuç vermeyeceğini anlayacaklar. Amerika doğrudan bu meselenin içinde yer alıyor ve sessiz kalamaz” dedi.





Müslim, değerlendirmesinde “Terörizme karşı global bir mücadele verilmeli çünkü terörizm bütün insanlık için bir tehdittir” görüşünü de savundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'nin Esed rejimini vurmasıyla ilgili destek açıklaması yapmıştı.





Erdoğan "Müdahale açıklaması lafta kalmasın, icraat olursa üzerimize düşeni yaparız, çekinmeyiz." demişti.