Merkel, Almanya'nın İran planını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel ile Pompeo, başbakanlıktaki görüşmeden önce ortak basın açıklaması yaptı.





Dünyanın huzursuz bir yer olduğunu, dolayısıyla Pompeo ile birçok meseleyi konuşacaklarını söyleyerek açıklamasına başlayan Merkel, en önemli önceliklerinin İran meselesi olduğunu dile getirdi.





"Her şeyden önce İran meselesini, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını nasıl önleyebileceğimizi ve İran'ın daha agresif eylemlerinin önüne nasıl geçebileceğimizi konuşacağız." diyen Angela Merkel, "Hem Almanya'nın hem de ABD'nin Afganistan'da kayda değer miktarda askeri var. Dolayısıyla Afganistan'ı konuşacağız. Ayrıca Libya'daki kırılgan durumu, Suriyeyi, Rusyayı ve Ukrayna'nın geleceği gibi konuları da ele alacağız." ifadelerini kullandı.





Alman şansölye, 45 dakika ayrılan görüşmede terörle mücadelede iş birliği konusunu da ele alacaklarını dile getirdi. Merkel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:





"Ülkelerimiz arasındaki on yıllar süren ortaklığımız ve dostluğumuz, 21'inci yüzyılda her zamankinden çok daha acil ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Ayrıca ABD, Avrupa dışındaki en önemli müttefikimiz olmaya devam ediyor."





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner ve müttefik olduğunu söyledi. Pompeo, "NATO müttefiklerimizle birlikte ülkelerimizin önünde dünyadaki istikrar, barış ve güvenliğin tesisi için yapılması gereken önemli çalışmalar var." dedi.





"IŞİD karşıtı koalisyona devam etmemize Federal Meclis karar verir"





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya'nın Suriye'de IŞİD karşıtı koalisyon güçleri kapsamında görev yapan Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılması konusundaki kararı Federal Meclis'in vereceğini söyledi.





Pompeo ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Mass, "ABD'nin, Suriye'de üzerinde çalışılan güvenli bölge konusunda Almanya'dan da hava desteği istemesine" ilişkin "ABD'nin, desteklediğimiz yerel varlığını korumaya karar vermesinden çok memnunuz. Ancak bundan sonrasına zamanı geldiğinde Federal Meclis'te karar verilecek." diyerek, bu konuda açık bir destek sözü vermekten kaçındı.





Maas, Pompeo ile İran konusunu da konuştuklarına dikkati çekerek, ABD ile Almanya'nın İran politikalarında aynı amacı güttüklerini ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve balistik füze programı konusundaki aynı görüşleri paylaştıklarını söyledi.





Ülkesinin, ABD ile İran konusundaki görüşlerinin zaman zaman farklılık gösterdiğini vurgulayan Maas, yine de ortak hedefler konusunda net bir tutum sergilediklerini ifade etti.





Pompeo: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"





Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi.





Pompeo, ABD’nin Suriye'de siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler’in çabalarını desteklemeye ve şiddet riskini azaltma çabalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'te Türklerle beraber çıkardığımız işi gördünüz." dedi.





Bir gazetecinin, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir "tampon bölge" oluşturmayı planladığı ve bunun için müttefiklerinden askeri destek istediği haberlerini hatırlatması üzerine Pompeo, "(Menbiç’te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi) Buna ek olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Buna ister tampon bölge deyin ister başka bir şey olarak adlandırın. Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor." ifadelerini kullandı.





Pompeo, planlanan güvenli bölgenin Türkiye ile bölgedeki ABD destekli gruplar (PKK/PYD) arasındaki gerginlikleri önlemeyi de hedeflediğini belirtti.





ABD: 5G ağlara güvenmezsek verileri tutarız





Pompeo, Çinli telekom şirketi Huawei ürünlerinin Almanya’nın yeni nesil 5G mobil ağında kullanılması konusunda, Washington’un Berlin’in kullandığı mobil ağlara güvenmediği takdirde ABD’nin, vatandaşlarının ve ülkenin ulusal güvenlikle ilgili verileri tutmak zorunda kalabileceğini dile getirdi.





ABD’li bakan, Huawei ürünlerinin oluşturabileceği riskler konusunda uyarılara devam edeceklerini belirterek, "Onlar kendi egemen kararlarını alacaklar ama biz riskler hakkında onlarla açıkça konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.





Almanya Dışişleri Bakanı Maas da ABD'nin Çinli Huawei şirketi hakkındaki çekincelerini dile getirerek, ülkesindeki 5G ihalesine girecek şirketlere de mesaj verdi.





Alman Bakan, "Eğer bir şirket güvenlik garantisi konusunda yeterlilik sağlayamıyorsa, o zaman bu konuda şansı daha az olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





(tr.euronews.com)





