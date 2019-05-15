'Meriç'te değil burada bağıra bağıra öleceğim ve bu zulmü kimin yaptığını herkes bilecek'

KHK'lı psikiyatri profesörü Haluk Savaş yaşadığı zorlu süreci sosyal medyada duyurdu ve #HalukSavaşaPasaport hashtag'i altında on binlerin desteğini aldı.







Savaş, cezaevinde başlayan hastalık sürecini ve sonrasını euronews Türkçe'ye anlattı.







Haluk Savaş, "Ben Meriç Nehri'nden kaçmaya çalışmam, orada inşallah botlarla geçerken boğularak ölmem... Burası benim vatanım. Sınırlarından geçmeye çalışırken ölmeyeceğim, burada içinde öleceğim" diyor ve ekliyor: "Eğer bana tedavi hakkı tanınmaz ise yurt dışında, burada söyledim bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek."





Savaş, "Gerçek hikmet-i hükümet taşıyan devletlere düşen halklarını anlamak, onların acılarına çözümler üretmektir. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin henüz bu niteliklere haiz olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuşuyor.





Prof. Dr. Haluk Savaş, Türkiye'de en çok yayını olan birkaç psikiyatri profesöründen biri. Dünya çapında başarıları bilinen Haluk Savaş'ın cezaevinde olduğu süreçte dahi yayınlarına yüzlerce atıf yapıldı.





Savaş, 2000 yılından ihraç edildiği 2016 yılına kadar üniversitede profesör olarak çalışıyordu.