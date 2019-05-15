AKP böyle kadrolaşıyor!

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu.







Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı şubatta 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7'ye yükseldi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.





GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 26,1





Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile yüzde 26,1,15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puanlık artış ile yüzde 15,0 olarak tahakkuk etti.





Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı da yüzde 22,8'den yüzde 24,8'e çıktı.





TÜİK bu oranı genç işsizliğe dahil etmeyerek hem genel işsizliği hem de gençler arasındaki işsizliği olduğundan daha düşük gösteriliyor.





İSTİHDAM EDİLEN SAYISI 811 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 44,8 oldu.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KAYIT DIŞI İSTİHDAM EDİLİYOR

TÜİK verilerinde çarpıcı bir veri daha var. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 33,5’e yükseldi.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Bu da gösteriyor ki krizde ayakta kalmaya çalışan işletmeler faturayı çalışanlara kesti.

KAMUDA PERSONEL SAYISI 4,5 MİLYON

Toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 4 milyon 517 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 13,6 oldu.





