Merhum Mustafa Kayapalı'nın kızı anlattı

Mustafa Hikmet Kayapalı'nın ölümü ile ilgili kızı Şeyma Ölmez çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamayla o geceyi anlatan Şeyma Ölmez şu ifadelere yer verdi:





"Kahraman babam; bugüne kadar kırık dökük cümlelerimle bulduğum her kağıda birçok yazılar yazdım. Ama hiçbiri bu yazım kadar canımı acıtmadı.

Sen gideli bir ay olacak. Ve biz hala aynı soruyu soruyoruz;neden? Haşa bu sorumuz Rabbe değil; kullarına! Neden o geceyi yaşattılar bize?





Sen öğrettin bana Rabbimi, dinimi, peygamberimi, namazı vaktinde kılmanın önemini, tadil-i erkanı, kırılsam da özür dilemeyi, gerektiğinde affetmeyi

Şeyma! Seni dinleyenin Rabbin olduğunu unutmadan oku namazda sureleri' deyişin kulaklarımda!





Tamam falanca seni kırmış, ama ya kıran sen olsaydın? Mazlum olan sensen, tasalanma! Seni kırana dua et, sevabını katla' bunlar senin sözün Bu sözleri söyleyen kime ne zarar vermiş olabilir ki?! Baba seni silahlı terör örgütüne üye olmaktan arıyorlarmış. Aklım almıyor!





Silah mı, örgüt mü..? Senin silahın kitabın, kalemindi.. Ne diyor bu adamlar baba? Tüm bildiğim doğrular sükût etti. Bu işte bir yanlışlık olmalı

Beyaz bir gecede siyaha döner mi? Zümrüte toz değdirenler, onun değerini düşüremezler! Yoo! Asla! Zerre kalbime şüphe değmedi. Acaba bile demedim

Dünya namına sefası olmayan sen, kalbi kırılsa da özür dileyen sen, bana 'sineği öldürme, candır' diyen sen, sen mi bu vatana ihanet ettin?





Sen ki; her kimle olursa olsun Allah kelamı etmeden muhabbetin sonlanmazdı. Sen bu dünyanın garibiydin, Rabbim ötenin zengini etsin inşaallah!

Elleri öpülesi babam! Seni tanıyıp da senden şüphe eden kimse yok. Şerefinle emanet ettik seni Rabbime! Rabbim rahmetiyle muamele etsin sana!





Benim ömrümce adımı duyuracak bir namım olmadı, ama ŞEREFLE tanıttım hep kendimi 'ben MUSTAFA KAYAPALI'NIN KIZIYIM!' Vesselam.."





"KARANLIK PERDELERİN ARALANMASINI İSTİYORUM""





Konun takipçisi olacağını söyleyen Mustafa Hikmet Kayapalı'ın kızı Şeyma Ölmez, 4 sayfalık açıklamada "O gece olanlar! Bu olayın arkasındaki karanlık perdenin biran önce aralanmasını istiyorum. Takipçisi olacağım!" diyerek şunları kaydetti:















