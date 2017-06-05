Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Ekrem Yeter daha sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.





EKREM YETER İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI





Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Yeter, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.













AKADEMİSYENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ







OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı. Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapmaktaydı.







