Mercedes sahiden 'çerez parası'ymış!

Diyanet, 4.3 milyar liralık bütçesini yedi ayda bitirdi







Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkezi Yönetim Bütçesi'nden ayrılan 4.3 milyar liralık bütçesini yedi ayda eritti. Bütçesi hızla eriyenlerin arasında Avrupa Birliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bulunuyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre kuruluşlara ayrılan 674.4 milyar liralık toplam bütçenin yaklaşık yüzde 56'sı yani 375.9 milyar lirası yedi ayda harcandı. Kuruluş bazında bakıldığında yedi ayda bütçesinin yüzde 99'unu harcayan kuruluşlar dikkat çekti.





117 BİN 378 PERSONELİ VAR





Diyanet İşler Başkanlığı'nın (DİB) 2017 yılı performans programına göre personel sayısı 117 bin 378… Personelin büyük çoğunluğu müftülüklerde görev yapıyor. Müftülüklerde görevli personel sayısı 115 bin 218. Merkezi Yönetim bütçesinden bu yılın tamamı için 4 milyar 368 milyon lira ödenek alan DİB bu paranın yüzde 97'sinden fazlasını harcadı. Sadece yedi ayda harcanan tutar 4 milyar 244 milyon lirayı geçti.





İŞTE DİĞER KURULUŞLAR





DİB'i yine bütçesinin yüzde 93'ünü yedi aylık bir sürede harcayan Avrupa Birliği Bakanlığı takip etti. Kurum 604 milyon 793 bin liralık bütçesinin 566 milyon 859 lirasını harcamış durumda… Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı da bütçesinin yüzde 81.2 sine gelen 41 milyar 475 milyon liralık harcamayı yedi ayda yaparken Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yaklaşık 12 milyar liralık bütçesinin 9 milyar lirasını harcamış bulunuyor.