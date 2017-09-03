Samanyolu Haber /Gündem / Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor /03 Eylül 2017 08:59

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın youtube üzerinden gerçekleştirdiği 30 Dakika programında TR724 yazarı Emine Eroğlu ile konuştu. Kurban, kardeşlik, haset ve yeryüzündeki ilk cinayeti olan ‘Habil-Kabil’ olayının konuşulduğu programda, bu olayların günümüzde Hizmet Hareketi’ne yapılan zulümlere bakan tarafları da dile getirildi.

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

EMİNE EROĞLU: “HİZMET, HZ. İBRAHİM GİBİ BİR SADAKAT SINAVINDAN GEÇİYOR”

“Bizim bayramımız kardeşlerimizle vuslatının biteceği gün olacak” diyen Eroğlu, “Bu süreçte bu kadar mazlum, mağdur olsanına rağmen bir tane taş atan, el kaldıran yok. Bu cemaatin tasaffisi, şahsı manevisinin teşekkülü adına çok önemli. Şu anda yapılan gasplar, hapislere atılmalar, işkenceler, yerinden yurdunda ayrılmalar bu olayın maddi yüzünü gösteriyor. Bir de bu olayın mekeküt yüzü var. Perde arkasındaç Allah yolunda veda edilen şeyler, hapisler, işkenceler bir sadakat sınavı. Bu insanlar sadece iyiliğin, iradeni hakkını vermenin bedelini yaşıyor. İyi insan oldukları için, adanmış oldukları için bu muameleye muhatttaplar. Bu insanların suç işlemediğini herkes biliyor. ” dedi.

Herkesin Hz. İbrahim’in Kurban temsilindeki gibi bir sadakat sınavından geçtiğini anlatan Eroğlu, “Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyoruz. Rabbimize yüzümüze çeviriyoruz. Rabbim ‘sen vermiştin, sen aldın’ diyoruz. Vefat eden kardeşlerimizin şehit olduğuna inanıyoruz. Görülen rüyalar bu olayın neye tekabül ettiğini gösteriyor, yakazalar çok şey söylüyor. Hz. İbrahim’in kurbanle temsil edilen o sadakat sınavından geçiyoruz.  Zalimlerin kin ve öfkelerini artıran da bu sadakat duygusu. Mümin ne kadar zulüm görürse görsün Allah’a yaslanmışlığı bu zulmü artırıyor.” dedi.
<< Önceki Haber Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından... Sonraki Haber >>

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:50