Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

EMİNE EROĞLU: “HİZMET, HZ. İBRAHİM GİBİ BİR SADAKAT SINAVINDAN GEÇİYOR”





“Bizim bayramımız kardeşlerimizle vuslatının biteceği gün olacak” diyen Eroğlu, “Bu süreçte bu kadar mazlum, mağdur olsanına rağmen bir tane taş atan, el kaldıran yok. Bu cemaatin tasaffisi, şahsı manevisinin teşekkülü adına çok önemli. Şu anda yapılan gasplar, hapislere atılmalar, işkenceler, yerinden yurdunda ayrılmalar bu olayın maddi yüzünü gösteriyor. Bir de bu olayın mekeküt yüzü var. Perde arkasındaç Allah yolunda veda edilen şeyler, hapisler, işkenceler bir sadakat sınavı. Bu insanlar sadece iyiliğin, iradeni hakkını vermenin bedelini yaşıyor. İyi insan oldukları için, adanmış oldukları için bu muameleye muhatttaplar. Bu insanların suç işlemediğini herkes biliyor. ” dedi.







Herkesin Hz. İbrahim’in Kurban temsilindeki gibi bir sadakat sınavından geçtiğini anlatan Eroğlu, “Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyoruz. Rabbimize yüzümüze çeviriyoruz. Rabbim ‘sen vermiştin, sen aldın’ diyoruz. Vefat eden kardeşlerimizin şehit olduğuna inanıyoruz. Görülen rüyalar bu olayın neye tekabül ettiğini gösteriyor, yakazalar çok şey söylüyor. Hz. İbrahim’in kurbanle temsil edilen o sadakat sınavından geçiyoruz. Zalimlerin kin ve öfkelerini artıran da bu sadakat duygusu. Mümin ne kadar zulüm görürse görsün Allah’a yaslanmışlığı bu zulmü artırıyor.” dedi.