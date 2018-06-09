Meral Akşener'in kullanacağı araca silahlı saldırı...









Egedensonsoz.com isimli yerel haber sitesinin haberine göre Akşener’in yarınki (pazar günü) ilçe turlarında kullanacağı aracın, Kültürpark Fuar alanı önünde silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi.









Haberde, Akşener’in fotoğrafıyla kaplı aracın, Akşener’in başının olduğu bölümünden kurşunlandığı belirtildi.





İzmir Valiliği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili çalışma başlattığı da bildirildi.





İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Meral hanımın pazar günü ilçe turlarında kullanacağı arabaya böyle bir saldırı oldu. Polis kamera kayıtlarını da araştırıyor. Fuardan çıkarken olmuş. Bu konuyu biz ayrıca polise aksettirdik. Onlar da ciddiyetle araştırma yapıyorlar. Bu İYİ Parti’ye ve İYİ Partililere ilk saldırı değil. Millet bunun cevabını sandıkta verecek. Biz seçimlerin sükunet ve huzur içinde geçmesi için her türlü tedbir ve hoşgörüyü aldık. Aynı tedbir ve hoşgörüyü devleti yönetenlerden de bekliyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bir vatandaşımızın seçim nedeniyle burnunun kanaması bizi derinden üzer ve yaralar. İzmir’de değerli bir emniyet müdürü var onun gerekli her türlü tedbiri alacağına inanıyorum. Bu saldırıyı yapanları da lanetliyorum.”





İYİ Partililere ve 24 Haziran seçim tanıtım standlarına geçtiğimiz günlerde MHP ve AKP ile irtibatlı kişilerce saldırılar yapılmıştı.