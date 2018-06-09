Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye uzmanı Henri Barkey’den 24 Haziran tahmini /09 Haziran 2018 17:35

Türkiye uzmanı Henri Barkey’den 24 Haziran tahmini

AKP'li Erdoğan'ın ve AKP medyasının, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Türkiye uzmanı Henri J. Barkey, 24 Haziran seçimine ilişkin tahminini açıkladı.

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Türkiye’de hakkında 'yakalama' kararı bulunan Barkey, Erdoğan’ın ikinci turda kazanacağı görüşünü dile getirdi.

ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen ‘Kuzey Suriye: ABD, Türkiye ve Kürtler' başlıklı panelde konuşan Barkey, “Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerine giden süreçte muhalefet tarafından öne çıkarılan yeni yüzler sebebiyle hata yapmaya başladığını” söylerken “Ana muhalefetin aday olarak karşısına çıkardığı yeni yüz, Erdoğan'ın oyununu bozdu ve Erdoğan hata yapıyor. Bu yüzden Erdoğan, daha da savunmacı bir hale geliyor. Erdoğan her zaman ‘intikamcı' bir insandı, ancak bu sefer meseleyi çok daha aşırı bir duruma doğru ilerletiyor" diye konuştu.

Seçimlerden galip ayrılsa dahi Erdoğan'ın bu tutumunu değiştirmeyeceğini söyleyen Barkey, "Bu yüzden Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kazansa bile —ki kazanmasını bekliyorum- bu meselede ‘affedici' bir tutum alacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Barkey, son döndemde gündemde olan ve seçim için bir koz olarak kullanılacağı söylenen Menbiç’ten YPG’nin çekilmesi konusunda ise "Menbiç Erdoğan için seçimler yüzünden önemliydi, ABD Erdoğan'a bir hediye verdi" görüşünü dile getirdi.

"YPG bir araç olarak ortaya çıktı ve o yalnızca ABD'nin kullanabileceği bir araçtı" diyen Barkey, "YPG'nin Menbiç'ten daha önce çekilmemiş olması mantıklı değil, orayla herhangi bir ilgileri yoktu. Yani, demek istediğim, ilgileri batıyla bağ kurmak açısından bir süreliğine vardı" ifadessini kullanıyor ve ekliyor:

"Eğer Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gerçekleşen buluşmanın ardından yaptığı yorumlara bakacak olursanız, onun basitçe ‘Şimdi Menbiç'i aldık ve daha doğuya doğru ilerleyeceğiz' dediğini görürsünüz" diyen Barkey, Çavuşoğlu'nun Kandil mesajıyla ilgili olarak "Bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu düşünmüyorum.”

Seçim sonrası Türkiye'sinde Kürt sorusununa dikkat çekerek 'huzursuzluk' olabileceği görüşünü savunan Barkey, PKK'nın hükümeti masaya oturtma konusunda zorlayacağını belirterek, "Seçimlerden sonra bu durum, büyük bir huzursuzluğa, belki şiddete mal olacak ancak Türk hükümeti Kürtlerin siyasi organları tarafından kesinlikle bir barış sürecine zorlanacak. Ancak eğer seçimlerde muhalefet kazanırsa, bu sefer başka bir oyun kurulacak" diye konuştu.
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