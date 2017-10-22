Melih Gökçek'in istifa tarihi belli oldu... Diğerleri için Abiler devreye girdi

AKP kulislerine göre, 27 Ekim’de yapılan son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında görevden ayrılmaları için ismi sayılan Ankara, Balıkesir, Bursa, Niğde ve Düzce belediye başkanlarıyla ilgili süreçte üç hafta tamamlandı. Partililerin en çok konuştuğu bu konuda, önümüzdeki hafta kısmen sonuç bekleniyor. Üç başkanın beraber hareket ettiği iddialarına karşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının kesin olduğu, sadece zamanlamayla ilgili olarak partiyle ayrı düştüğü belirtiliyor.







Gökçek'in süre talebi





Gökçek’in sürenin uzatılmasıyla ilgili taleplerinin partiden destek görmeyince bu hafta başında istifa edeceği iddia ediliyor. Gökçek’in son bir kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme beklentisini halen sürdürdüğü ancak Cumhurbaşkanlığı’nda bu yönde bir adım atılmayacağı öne sürülüyor.





Abilerden arabulucu





Direnen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yle ilgili durumun ise Gökçek’inden farklı olduğu biliniyor. Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarının istifa etmeyerek direndiği, bu nedenle partide ilişkilerinin iyi olduğu ve ‘abi’ pozisyonunda bazı isimlerin devreye sokularak ikna edilmeye çalışıldıkları öğrenildi. Ancak özellikle Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un bu tip girişimleri de geri çevirdiği iddia ediliyor. Bir başka iddia da Uğur’un görevini sürdürmek konusunda hem ilçe belediye başkaları hem de belediye meclis üyelerinin desteğine güvendiği yönünde.





İki yol konuşuluyor





Partide, bu başkanlarla yolları ayırmak için iki yöntem konuşuluyor. Belediye meclisi yoluyla karar alamaz hale gelmeleri veya İçişleri Bakanlığı yoluyla azledilmeleri. Ancak İçişleri Bakanlığı üzerinden azil işleminin partide sıkıntı doğuracağı, belediye başkanları için ortaya konulacak dosyalar nedeniyle yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarının başlayacağı konuşuluyor. Bu başkanların, ilçe belediyeler ve belediye meclis üyeleri üzerinden etkisiz hale getirilmesi ve ayrılmak zorunda bırakılmaları da diğer yol olarak dillendiriliyor.





Bitirelim artık





Günlerden beri tartışılan bu operasyon, partide kafa karışıklığı yarattı. Bu yöntemin doğru olup olmadığı ve konunun partiye zarar verdiği açıkca dillendiriliyor. Operasyonun bir an önce sonuçlandırılarak tartışmaların bitirilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlayan bu sürecin geri adım atmaksızın tamamlanması konusunda kararlı olduğu da ifade ediliyor