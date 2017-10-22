Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in istifa tarihi belli oldu... Diğerleri için Abiler devreye girdi /22 Ekim 2017 09:38

Melih Gökçek'in istifa tarihi belli oldu... Diğerleri için Abiler devreye girdi

AKP kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir kez daha görüşmeyi deneyip önümüzdeki hafta istifa edeceği iddia ediliyor. Balıkesir ve Bursa belediye başkanları için ise ‘abi’ pozisyonundaki bazı isimlerin devreye sokulacağı öne sürülüyor.

SHABER3.COM

AKP kulislerine göre, 27 Ekim’de yapılan son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında görevden ayrılmaları için ismi sayılan Ankara, Balıkesir, Bursa, Niğde ve Düzce belediye başkanlarıyla ilgili süreçte üç hafta tamamlandı. Partililerin en çok konuştuğu bu konuda, önümüzdeki hafta kısmen sonuç bekleniyor. Üç başkanın beraber hareket ettiği iddialarına karşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının kesin olduğu, sadece zamanlamayla ilgili olarak partiyle ayrı düştüğü belirtiliyor.

Gökçek'in süre talebi

Gökçek’in sürenin uzatılmasıyla ilgili taleplerinin partiden destek görmeyince bu hafta başında istifa edeceği iddia ediliyor. Gökçek’in son bir kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme beklentisini halen sürdürdüğü ancak Cumhurbaşkanlığı’nda bu yönde bir adım atılmayacağı öne sürülüyor.

Abilerden arabulucu

Direnen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yle ilgili durumun ise Gökçek’inden farklı olduğu biliniyor. Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarının istifa etmeyerek direndiği, bu nedenle partide ilişkilerinin iyi olduğu ve ‘abi’ pozisyonunda bazı isimlerin devreye sokularak ikna edilmeye çalışıldıkları öğrenildi. Ancak özellikle Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un bu tip girişimleri de geri çevirdiği iddia ediliyor. Bir başka iddia da Uğur’un görevini sürdürmek konusunda hem ilçe belediye başkaları hem de belediye meclis üyelerinin desteğine güvendiği yönünde.

İki yol konuşuluyor

Partide, bu başkanlarla yolları ayırmak için iki yöntem konuşuluyor. Belediye meclisi yoluyla karar alamaz hale gelmeleri veya İçişleri Bakanlığı yoluyla azledilmeleri. Ancak İçişleri Bakanlığı üzerinden azil işleminin partide sıkıntı doğuracağı, belediye başkanları için ortaya konulacak dosyalar nedeniyle yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarının başlayacağı konuşuluyor. Bu başkanların, ilçe belediyeler ve belediye meclis üyeleri üzerinden etkisiz hale getirilmesi ve ayrılmak zorunda bırakılmaları da diğer yol olarak dillendiriliyor.

Bitirelim artık

Günlerden beri tartışılan bu operasyon, partide kafa karışıklığı yarattı. Bu yöntemin doğru olup olmadığı ve konunun partiye zarar verdiği açıkca dillendiriliyor. Operasyonun bir an önce sonuçlandırılarak tartışmaların bitirilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlayan bu sürecin geri adım atmaksızın tamamlanması konusunda kararlı olduğu da ifade ediliyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Melih Gökçek'in istifa tarihi belli oldu... Diğerleri... Sonraki Haber >>

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:54