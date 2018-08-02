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Melih Gökçek'in Ankapark ihalesi yine ertelendi!
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Melih Gökçek'in Ankapark ihalesi yine ertelendi!
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02 Ağustos 2018 16:26
Melih Gökçek'in Ankapark ihalesi yine ertelendi!
Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi ertelendi.
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Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. Teklif veren firma olmaması üzerine ihale ertelendi. Ankapark ihalesi, belediyenin belirleyeceği ileri bir tarihte tekrarlanacak.
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