Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul’un zam şampiyonu domates oldu /02 Ağustos 2018 16:24

İstanbul’un zam şampiyonu domates oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, temmuz ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün domates oldu. Domatesin fiyatı yüzde 23,67 arttı.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 93'ünün perakende fiyatı artarken, 51 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan domates yüzde 23.67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler aynı gruptan yüzde 14.52 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12.97 ile çarşaf, yüzde 12.90 ile battaniye, gıda harcamaları grubundan yüzde 11.86 ile elma oldu.

2018 TEMMUZ AYINDA KARPUZ YÜZDE 26.61 UCUZLADI

2018 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan karpuz yüzde 26.61 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 20.50 ile şeftali, yüzde 17.67 ile armut, yüzde 16.09 ile erik ve giyim harcamaları grubunda yüzde 15.03 düşüş gösteren erkek gömleği oldu. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul’un zam şampiyonu domates oldu Sonraki Haber >>

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:27