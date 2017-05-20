Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'e Ankara Belediyesi'ne kayyım atanacak mı sorusu soruldu /20 Mayıs 2017 16:25

Melih Gökçek'e Ankara Belediyesi'ne kayyım atanacak mı sorusu soruldu

Melih Gökçek, bir süredir ortaya atılan Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandığı, kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara, "Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım" cevabını verdi.

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Başkentlilerin WhatsApp uygulamasından gönderdiği sorulara cevap veren Gökçek, ilk olarak, hakkında son zamanlarda sık sık ortaya atılan, "Büyükşehir’e kayyım atandı, tutuklandı, görevden alındı" gibi iddiaların sorulması üzerine, "Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Özellikle de bizden son derece rahatsız olanlar var. Bunlar insanlarda tereddüt meydana getirmek, sosyal medyada 'acaba mı' dedirtmekten keyif alıyorlar. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.

Ortaya atılan bu iddialara ilişkin, "Aslı yok astarı yok. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz, milletin kafası bulansın, gerisi önemli değil" değerlendirmesinde bulunan Gökçek, "Tabii bunları söylerken, bizim yakınımızda dolaşıp, bizi sevmeyenler de var. Onlar da bu işlere balıklama atlıyorlar. Bu tarz iftiralar, her dönemde, her seçimde, her yerde oluyor" dedi.

Melih Gökçek ayrıca 'Bir dönem daha adayım' dedi 
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