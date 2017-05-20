Samanyolu Haber /Dünya / Havai'deki yanardağ yeniden hareketlendi... /20 Mayıs 2017 16:25

Havai'deki yanardağ yeniden hareketlendi...

ABD'nin Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaletindeki Big Island'ın güneyinde bulunan yanardağlarda son 5 yıldır hareketlilik yaşanıyordu.Volkan dünden itibaren yeniden taşmaya başladı

Ateş toplarının görsel şöleni...


Akan lavların görüntüsü tam bir görsel şölene dönüştü, Gece ve gündüz dronlarla çekilen görüntüler ayrı bir güzellik oluşturdu. 2012 yılında dağın içerisinde 30 metre derinlikte içten içe kaynayan lav denizi 2015'ten itibaren taşmaya başlamıştı. Adayı ziyaret eden turistlerin de ilgisini çeken lavlar zaman zaman taşıyor..


Kilauea Dağı, (İngilizce: Mount Kilauea), Amerika Birleşik Devletleri' nde Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii Eyaleti'nın Big Island (Büyük Ada)'in güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır.
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