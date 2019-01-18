Samanyolu Haber /Dünya / Mekke Emiri: "Suudi Arabistan ekonomisi krizde" /18 Ocak 2019 19:22

Mekke Emiri: "Suudi Arabistan ekonomisi krizde"

Orta Doğu'da en zengin ülkelerin başını çektiği Suudi Arabistan'da, ekonomik krizin olduğu Mekke Emiri Halid Faysal tarafından itiraf edildi.

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Sosyal Medya'da üzerinden yayılan bir videosunda, Mekke Emiri Halid Faysal'ın, Suudi yatırımcıları paralarını ülke dışına çıkarmamalarını ve ülke içinde yatırım yapmalarını istedi.

Faysal, Suudi Arabistan ekonomisinin geleceğinin endişe verici olduğunu vurgularken, yatırımcıların mevcut siyasetlerini (paraların ülke dışına çıkması) izlemeleri halinde, Suudi Arabistan'ın ciddi bir kriz yaşayacağını açıkladı.

Mekke Bölgesi Emirliği, Halid El-Faysal'ın Suudi yatırımcılarına yönelik yaptığı konuşmanın bir bölümünü yayınladı.

"Lütfen paranızı yurtdışına çıkarmayın"
"Allah'tan korkun, ülkenize yatırım yapın", diyerek gelecek yıllarda Krallığın yaşayabileceği muhtemel bir krize dikkat çekti.

El Faysal yayınlanan videoda, Suudi yatırımcılardan rica ederek; "Lütfen paranızı yurtdışına çıkarmayın ve oralara değil, ülkenize yatırım yapın. Ülkenize yapacağınız yatırım dışarıya yapacağınız yatırımdan milyonlarca kez daha faydalıdır," dedi.

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın '2030 Vizyonu' adı altında onaylanan planları ve projeleri uygulamak için gerekli mali desteği sağlamada büyük zorluk çekiyor. Bu projelerin gerçek manada uygulanması için yüz milyarlarca dolar olarak tahmin edilen büyük bir finansal boşluk olduğu da biliniyor.
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