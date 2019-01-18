Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den rüşveti önleyemiyoruz serzenişleri neden yükselmeye başladı /18 Ocak 2019 19:10

AKP'den rüşveti önleyemiyoruz serzenişleri neden yükselmeye başladı

Akif Beki: Rüşveti önleyemiyoruz serzenişleri, biz bize dertleşmek için olmasa gerek

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Erdoğan'ın eski sözcüsü Gazeteci Akif Beki Karar yazısındaki yazısında AKP'lilerin de rüşvetten şikayet ettiğini yazdı Erdoğan'ın 9 Ocak günü, imar yolsuzluklarıyla mücadelede, açık emir yerine geçecek çok güçlü bir tepki verdiğine dikkat çeken Beki yolsuzluklara karşı neden başarılı olunamadığını sordu 

İşte Beki'nin yazısından bir bölüm .

Devletin başı, kıyılarımızı, ormanlarımızı yağmalayan, şehirlerimizi talan eden imar yolsuzluklarının alıp yürüdüğünü söylüyorsa… Laf olsun diye söylüyor gibi dinlenmez herhalde.

Aç gözlü müteahhitler de bu acımasız imar yolsuzluklarını kendi kendilerine yapıyor olamazlar.


Para nelere muktedir derken, yağma imkanını satın almaya muktedir olmasından başka ne kastedilebilir? Kimden, kimlerden satın alınıyor peki?

Yolsuzluk; tek taraflı bir eylem değil. En az iki iştirakçi arasında cereyan eder. Ortaklaşılan suçtur. Rüşvet dönmeden gerçekleşmez…


Rüşvetinse bir alanı, bir de vereni yok mudur?Yağmacılar haksız emsal artışı, izin ve tahsis kıyaklarını kendi kendilerine çekecek  yetkiye sahip olmadıklarına göre… Bu yolsuzluğun bir de yetkili taraftan ortakları olmalı değil mi? Kamusal gücünü kötüye kullanan belediye ve Milli Emlak memurları gibi. Onlar nerede?

Milletin hakkından çalan paragözlere ve haksız kazanca ortak olan yetkili peşkeşçilerine göz yumulmaması için, daha ne demeli Cumhurbaşkanı?

Yolsuzluğun önünü alamıyoruz, rüşveti önleyemiyoruz serzenişleri, biz bize dertleşmek için olmasa gerek.

Polise emir, savcıya suç duyurusudur açıkça…

Ne güne duruyorlar! Harekete geçmemek görev ihmali, neyi bekliyorlar! Gözleri doyana kadar zenginleşmelerini, çatlayıncaya dek yemelerini mi!
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