Mehmet Şimşek ve G-20 ülkelerinin bakanları otellerinde mahsur kaldı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 zirvesine protesto gösterileri devam ediyor.







Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, bu akşam saatlerinde yapılması planlanan, katılımcı ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının çalıştay yemeği, sokaklarda devam eden protestolar nedeniyle bir saatten fazla gecikmeli başladı.





Alman polisi yoğun protesto gösterilerinin olduğunu belirterek katılımcı bakanların otelden ayrılmamalarını istedi. Aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu bakanlar otelde mahsur kaldılar. Bakanların çalıştay toplantısı 1 saatten fazla gecikmeli başladı.





Öte yandan BBC Türkçe’nin haberine göre Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, gösteriler sırasında çıkan sokak çatışmalarında 60'a yakın kişinin gözaltına alındığını, 160'a yakın polisin de yaralandığını açıkladı.