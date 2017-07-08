Uluslararası Af Örgütü, Büyükada'da toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan insan hakları aktivistleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendikleri bir video hazırladı.







Af Örgütü, video aracılığıyla 1998 yılında hapsedilen Erdoğan'a verdikleri desteği hatırlattı ve sordu: Hey Erdoğan! 1998'i hatırlıyor musun?





Uluslararası Af Örgütü, aralarında örgütün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucularının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir videoyla seslendi. Örgütün resmi Twitter hesabından “Hey Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz” mesajıyla paylaşılan videoda, Erdoğan’ın 1998 yılında İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği hatırlatıldı.





Erdoğan’ın okuduğu “Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker” dizelerine de yer verilen videoda “Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılmanız için kampanya yürüttü. Laik hükümet o şiiri tehditkar bulmuş ve sizi hapse atmıştı” ifadeleri kullanıldı.





Videoda Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty’nin “Şimdi, 19 yıl sonra, Erdoğan’ın güvenlik güçleri, insan hakları aktivistlerinin toplantısını bastı ve duyarsızca ‘Her şeyi bırakın’ diyerek, herkesi sürükleyip çıkardı” sözleri de yer aldı.





Videonun sonunda, Eser ve gözaltına alınan diğer insan hakları savunucularıyla birlikte 10 Haziran’da tutuklanan örgütün Türkiye şube yöneticisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılması talep edildi.





"İnsan hakları savunucularına karşı bu tür saldırılar daha sık hâle geliyor"





Konuya ilişkin örgütün resmi sayfasında yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:





“Polis, dün sabah bir çalışma toplantısına katılan 8 insan hakkı savunucusu ve iki eğitimciyi gözaltına aldı. 24 saatten uzun süredir aileleriyle görüşmelerine ve avukatlarla bağlantı kurmalarına izin verilmedi. Ve kimse nerede olduklarını dahi bilmiyordu.





Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve diğer isimler yanlış bir şey yapmadılar. Bazıları “silahlı terör örgütüne üye olmak” şüphesiyle sorgulanıyor. Bu saçma ve asılsız bir suçlama. Erdoğan ve Türk hükümeti, güçlerini kötüye kullanıyor,





İnsan hakları savunucularına karşı bu tür saldırılar daha sık hâle geliyor, ülkeyi bilinçli olarak insan hakları hakkında konuşanlar için tehlikeli bir yer haline getiriyorlar.”





Gözaltına alınan isimler





Büyükada’daki toplantı sırasında Af Örgütü’nün Türkiye şube direktörü İdil Eser'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü üyelerinden Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'ndenGünal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan ve Şeyhmuz Özbekli de bulunuyor.