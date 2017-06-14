Mehmet Hakan Atilla'nın Avukat parasını Halkbank ödüyormuş....









Atilla’nın bu gün yapılan duruşmasında savunmasını üstlenen hukuk firmasının davada mağdur olan bazı bankaların da temsilcisi olması nedeniyle savcılığın çıkar çatışması iddiası görüşüldü.





Atilla, çıkar çatışmasıyla iddiaları “Anladım” diye yanıtladı, çıkar çatışması iddialarının farkında olduğunu belirterek bu konuda tüm haklarından feragat edip dava süresince savunmasını aynı avukatlarla sürdüreceğini belirtti.





‘Avukat paramı Halkbank ödemese üzülürdüm’





Hakim Richard Berman, “Avukatlarının parasını Halkbank mı ödüyor?” sorusunu “Evet” diye yanıtladı. Esprili bir şekilde, “Ödemeselerdi üzülürdüm” dedi.





Hakim Berman’ın çıkar çatışmasıyla ilgili kararını önümüzdeki haftalarda taraflara yazılı olarak bildirmesi bekleniyor.







