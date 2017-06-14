Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore 17 Ay Sonra Amerikalı Öğrenciyi Serbest Bıraktı /14 Haziran 2017 02:39

Kuzey Kore 17 Ay Sonra Amerikalı Öğrenciyi Serbest Bıraktı

Kuzey Kore 17 aydır tutuklu bulunan Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier’ı serbest bıraktı. Ancak Amerikalı eski bir yetkili Warmbier’in komada olduğunu ve acil tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore 17 Ay Sonra Amerikalı Öğrenciyi Serbest Bıraktı



22 yaşındaki Warmbier Virginia Üniversitesi öğrencisi, ABDDışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın açıklamasına göre Amerika’ya dönüş yolunda.

Kuzey Kore’yle son müzakerelerde rol oynayan eski diplomat ve siyasetçi Bill Richardson, Otto’nun bir yıldan uzun süredir komada olduğunu ve Amerika’da acil tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Richardson, Otto’nun anne babasıyla da görüştü.

Washington Post’un haberine göre Otto’nun ailesi, Kuzey Koreli yetkililerin kendilerine Warmbier’ın 2016 Mart ayında gıda zehirlenmesi nedeniyle hastalandığını, uyku ilaçları aldıktan sonra da komaya girdiğini belirttiğini kaydetti.

Tillerson da Senato Komisyonu’na ifade verirken Warmbier’ın durumuyla ilgili yorum yapmadı.

Warmbier, Amerikalı eski basketbol yıldızı Dennis Rodman’ın bugün Kuzey Kore’ye gitmesinin ardından serbest bırakıldı. Rodman, daha önce de ülkenin lideri Kim Jong Un’la bir araya gelmişti.

Amerikalı yetkililer, Rodman’ın ziyereti ile Warbier’in serbest bırakılması arasındaki bağlantıyla ilgili spekülasyonlara mesafeli.

Üst düzey bir yetkili Trump yönetiminin Rodman’a yetki vermediğini kaydetti. Yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu onun bağımsız kararı” dedi.

Tillerson ise Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Kore’de tutuklu 3 Amerikalı’nın durumunu Pyongyang’la görüşmeye devam ettiğini kaydetti.

Donald Trump’ın, Ocak ayında Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Washington’la Pyongyang arasında gerilim artmış durumda. Kuzey Kore uluslararası yaptırımlara aldırmadan füze denemeleri yapıyor.

Kuzey Kore medyasında göre Warmbier, Ocak 2016’da propaganda unsuru çalmaya çalışmak suçlamasıyla tutuklanmış ve 15 yıl ağır çalışmaya mahkum edilmişti.

Tillerson, Başkan’ın yönlendirmesiyle Dışişleri Bakanlığı’nın Warmbier’in serbest kalmasını sağladığını kaydetti.

Eski Demokrat Partili Kongre üyesi, eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, eski Enerji Bakani ve New Mexico valisi Richardson, Warmbier’in serbest kalmasını olumlu karşıladı ancak sağlığıyla ilgili derin endişeleri olduğunu söyledi.

Ohio Senatörü Rob Portman, tutuklamanın gereksiz olduğunu ve Kuzey Kore’nin bu nedenle uluslararası çapta kınanması gerektiğini söyledi.
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