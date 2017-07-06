Mehmet bebeğe özgürlük

Tutuklu Mehmet bebek ameliyat olmalı





Betül Selçuk, bebeğiyle tutuklu annelerden biri. Bebeği Mehmet Selim'le birlikte Mersin'de tutuklu durumda.





Fizik ögretmeni olan Betül Selçuk, bebeği daha 5 aylıkken tutuklanarak cezaevine kondu.





7 aydır tutuklu durumdalar. Betül Selçuk'un kendisi gibi öğretmen olan kocası da tutuklu. Bu nedenle birbirlerini göremiyorlar.





Mehmet Selim bebeğin gözünden ameliyat olması gerekiyor. Ancak annesi tutuklu olduğu için ameliyat sırasında refaket etmesi büyük bir sorun.





Halen anne sütü emen Mehmet Selim'in annesinden ayrılmaması gerekiyor. Babası da tutuklu olduğu için dışarıda emanet edebilecekleri kimse yok.





Mehmet Selim'in acil doktor ihtiyaçlarının cezaevinde karşılanmadığı belirtiliyor.





Hareket alanı oldukça kısıtlı koğuşlara oyuncak sokmak da yasak. Cezaevine bağış olarak gelen oyuncaklar da bekletiliyor ve verilmiyor.





7aydır sebepsiz yere tutuklu Betül öğretmenin bebeğiyle birlikte tahliye edilmesi gerekiyor ancak şu ana kadar itirazlara sürekli olarak gerekçesiz biçimde red cevabı verildiği öğrenildi.