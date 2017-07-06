Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet bebeğe özgürlük /06 Temmuz 2017 16:19

Mehmet bebeğe özgürlük

Öğretmen anne baba tutuklu, bebeğin ameliyat olması gerekli..

SHABER3.COM

Tutuklu Mehmet bebek ameliyat olmalı

Betül Selçuk, bebeğiyle tutuklu annelerden biri. Bebeği Mehmet Selim'le birlikte Mersin'de tutuklu durumda. 

Fizik ögretmeni olan Betül Selçuk, bebeği daha 5 aylıkken tutuklanarak cezaevine kondu.

7 aydır tutuklu durumdalar. Betül Selçuk'un kendisi gibi öğretmen olan kocası da tutuklu. Bu nedenle birbirlerini göremiyorlar.  

Mehmet Selim bebeğin gözünden ameliyat olması gerekiyor. Ancak annesi tutuklu olduğu için ameliyat sırasında refaket etmesi büyük bir sorun. 

Halen anne sütü emen Mehmet Selim'in annesinden ayrılmaması gerekiyor. Babası da tutuklu olduğu için dışarıda emanet edebilecekleri kimse yok. 

Mehmet Selim'in acil doktor ihtiyaçlarının cezaevinde karşılanmadığı belirtiliyor.

Hareket alanı oldukça kısıtlı koğuşlara oyuncak sokmak da yasak. Cezaevine bağış olarak gelen oyuncaklar da bekletiliyor ve verilmiyor. 

7aydır sebepsiz yere tutuklu Betül öğretmenin bebeğiyle birlikte tahliye edilmesi gerekiyor ancak şu ana kadar itirazlara sürekli olarak gerekçesiz biçimde red cevabı verildiği öğrenildi.  
<< Önceki Haber Mehmet bebeğe özgürlük Sonraki Haber >>

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

Lüks arabaları cayır cayır yaktılar!

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:38:57