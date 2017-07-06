ABD YPG'ye 140 TIR ağır silah ve mühimmat gönderdi

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'den bir yetkili, ABD'nin gönderdiği silah ve zırhlı araçların dün ulaştığını belirtti.





'İHTİYACA GÖRE ABD'YE LİSTE SUNUYORUZ'





Yetkili, "ABD, Rakka operasyonu nedeniyle bize zırhlı araçlar ve ağır silahlar gönderdi. Zırhlı Hummer araçlar bu sefer daha çok geldi. Silahlar ve zırhlı araçlar Kuzey Irak'tan karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Tabka'ya gönderildi. Silahlar ve zırhlı araçlar 140 tırla geldi. Bu silah ve araçlar Rakka tarafına getirilerek bize teslim edildi. Rakka operasyonunda kullanılacaklar. Rakka'da sokak savaşları çok yaşandığından zırhlı hummer araçlarına çok ihtiyaç vardı. Biz ihtiyaca göre ABD'ye liste sunuyoruz onlar da ona göre gönderiyorlar. ABD bize son dönemde Rakka operasyonu nedeniyle zırhlı araçlar ile ağır silahlar çok gönderiyor çünkü ihtiyaç var. IŞİD bomba yüklü araçlarla direniyor. Kentte çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.





Ankara, ABD'nin YPG'ye silah vermesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.





ABD ise DSG güçlerine yapılan silah sevkiyatını Ankara ile paylaştığını ve Rakka operasyonunun ardından bu silahların geri alınacağını söylüyor.