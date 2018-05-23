Meğer Türk Lirasına operasyonu Japon ev hanımları yapmış.... Doları onlar yükseltmişler...

Gece saat 01:00 sularında Japonya piyasalarının açılışının hemen ardından TL karşısında yüzde 3’ yakın şok bir artış yaşayan doların değeri 4.8124 TL’ye kadar yükseldi. Dolar Türkiye piyasasının açıldığı sabah saatlerinde ise dünkü kapanışında göre 12 kuruş artıda ve 4.76 TL’nin düzeyinde seyrediyor. Şimdi Türkiye’dekiler doların ne olup da bir gecede bu kadar hızlı yükseldiğini merak ediyor.







Bloomberg Ajansı Japonya’daki muhabirleri aracılığıyla konuyu dünya gündemine taşırken, TL’deki değer kaybının sebebi olarak Japon Ev Kadınları’nı gösteriyor. Ajans, Japonya’dan sıfıra yakın faizle yen borçlanıp TL’ye geçerek yüksek faizden yararlanmak isteyen bu yatırımcı grubunun ani pozisyon değişikliğinin TL’deki şok değer kaybını tetiklediğini anlatıyor.





Bloomberg’e açıklama yapan Tokyo’daki Gaitame.Com Research Institute Ltd.’nin genel müdürü Takuya Kanda, TL’nin değerinin tarihinde ilk kez Salı günü 24 yen seviyesinin altına düşmesiyle birlikte Japon yatırımcıların stop-loss yani otomatik kayıp kapama satışına başladığını belirtti.





Kanda, ‘Bu hamle Çarşamba günü hızlanırken Lira güne yüzde 3 düşüşle başladı. TL’deki kayıp Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupisi’nde kayıplara neden oldu ’ dedi.





Haberde Japonya’da bireysel yatırımcıların Türk varlıklarına yatırımının uzun süredir moda olduğu anlatılırken, bu trendin özellikle Mayıs ortasından itibaren hızla değiştiği kaydediliyor.





Ayrıca Japon yatırımcıların Türkiye’nin yabancılara sattığı Hazine bonolarının yüzde 14’ünü portföylerinde taşıdığı, bu ilginin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizle ilgili açıklamalarından sonra hızla bozulduğu vurgulanıyor. TL/Yen paritesi şu sıralar 23.19’dan işlem görürken, bu Türk Lirası’nın yılbaşından sonra Japon para birimi karşısında yüzde 22 değer kaybettiğini gösteriyor.