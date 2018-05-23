Samanyolu Haber /Ekonomi / Meğer Türk Lirasına operasyonu Japon ev hanımları yapmış.... Doları onlar yükseltmişler... /23 Mayıs 2018 11:22

Meğer Türk Lirasına operasyonu Japon ev hanımları yapmış.... Doları onlar yükseltmişler...

Hükümet dün 4.64’e kadar yükselen dolar için ‘Türkiye’ye operasyon çekiliyor’ savunmasını seçerken, dolar gece yarısı Türkiye’nin uykuda olduğu sıralarda Tokyo piyasasında şok düşüş yaşadı.

SHABER3.COM

Gece saat 01:00 sularında Japonya piyasalarının açılışının hemen ardından TL karşısında yüzde 3’ yakın şok bir artış yaşayan doların değeri 4.8124 TL’ye kadar yükseldi. Dolar Türkiye piyasasının açıldığı sabah saatlerinde ise dünkü kapanışında göre 12 kuruş artıda ve 4.76 TL’nin düzeyinde  seyrediyor. Şimdi Türkiye’dekiler doların ne olup da bir gecede bu kadar hızlı yükseldiğini merak ediyor.

Bloomberg Ajansı Japonya’daki muhabirleri aracılığıyla konuyu dünya gündemine taşırken, TL’deki değer kaybının sebebi olarak Japon Ev Kadınları’nı gösteriyor. Ajans, Japonya’dan sıfıra yakın faizle yen borçlanıp TL’ye geçerek yüksek faizden yararlanmak isteyen bu yatırımcı grubunun ani pozisyon değişikliğinin TL’deki şok değer kaybını tetiklediğini anlatıyor.

Bloomberg’e açıklama yapan Tokyo’daki Gaitame.Com Research Institute Ltd.’nin genel müdürü Takuya Kanda, TL’nin değerinin tarihinde ilk kez Salı günü 24 yen seviyesinin altına düşmesiyle birlikte Japon yatırımcıların stop-loss yani otomatik kayıp kapama satışına başladığını belirtti.

Kanda, ‘Bu hamle Çarşamba günü hızlanırken Lira güne yüzde 3 düşüşle başladı. TL’deki kayıp Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupisi’nde kayıplara neden oldu ’ dedi.

Haberde Japonya’da bireysel yatırımcıların Türk varlıklarına yatırımının uzun süredir moda olduğu anlatılırken, bu trendin özellikle Mayıs ortasından itibaren hızla değiştiği kaydediliyor.

Ayrıca Japon yatırımcıların Türkiye’nin yabancılara sattığı Hazine bonolarının yüzde 14’ünü  portföylerinde taşıdığı, bu ilginin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizle ilgili açıklamalarından sonra hızla bozulduğu vurgulanıyor. TL/Yen paritesi şu sıralar 23.19’dan işlem görürken, bu Türk Lirası’nın yılbaşından sonra Japon para birimi karşısında yüzde 22 değer kaybettiğini gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meğer Türk Lirasına operasyonu Japon ev hanımları yapmış....... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:41