Her şeyi mübah gören dindar bir grup ortaya çıktı....

Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan İlahiyatçı Mehmet Sacit Arvasi Türkiye'de Müslümanlık ve Müslümanlar neden bu çürümüşlük ? ' sorusunu cevapladı.... Türkiye'de kendini dindar kabul eden kişilerin yalan ve iftiralara baş vurduğuna dikkat çeken Arvasi Toplumu etkisi altına alan kötülükleri anlattı...Dindarların ellerine geçirdikleri gücü kaçırmamak için her şeyi mübah gördüğüne dikkat çeken Arvasi menfaat ve korku sebebiyle herkesin ilkeleri bir yana bıraktıklarını söyledi...