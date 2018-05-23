Samanyolu Haber /Gündem / Her şeyi mübah gören dindar bir grup ortaya çıktı.... /23 Mayıs 2018 11:16

Her şeyi mübah gören dindar bir grup ortaya çıktı....

Türkiye'de yaşanan zulmü alkışlayan dindarlara ve onlara fetva veren hocalara nasıl bakmak gerekir... Genç nesil üzerinde nasıl bir etkileri var...

Haksızlık karşısında neden sessiz kalıyorlar...

Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan İlahiyatçı Mehmet Sacit Arvasi Türkiye'de Müslümanlık ve Müslümanlar neden bu çürümüşlük ? ' sorusunu cevapladı.... Türkiye'de kendini dindar kabul eden kişilerin  yalan ve iftiralara baş vurduğuna dikkat çeken Arvasi Toplumu etkisi altına alan kötülükleri anlattı...Dindarların ellerine geçirdikleri gücü kaçırmamak için her şeyi mübah gördüğüne dikkat çeken Arvasi menfaat ve korku sebebiyle herkesin ilkeleri bir yana bıraktıklarını söyledi... 
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