Samanyolu Haber /Gündem / Meğer Abdullah Gül'e meydan okumuş /03 Mayıs 2017 08:37

Meğer Abdullah Gül'e meydan okumuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye üye olduğu törendeki “Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim" sözleri Abdullah Gül'e mesaj olarak nitelenmişti. Konuyu köşesine taşıyan yandaş yazar Abdulkadir Selvi, "Şimdiye kadar, Abdullah Gül konusunda en ufak bir imada dahi bulunmayan Erdoğan, ilk kez böyle bir konuşma yaptı. Bir anlamda meydan okudu" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye üyelik töreninde yaptığı konuşmanın en dikkat çekici bölümü, “Bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkûm ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz. Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim" sözleri olmuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü hedef aldığı iddiaları gündeme gelirken, AKP kulisleri yazan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu sözlerle Gül'e ilk defa meydan okuduğunu yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı salona girince Davutoğlu ile tokalaştı. Ama o fotoğraf karesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yoktu. Erdoğan, 16 Nisan sonrasında hayır cephesinin cumhurbaşkanı adayı ve yeni parti kurma çalışmaları yapıyor gibi spekülasyonlara konu olan Abdullah Gül’e ilk kez mesaj gönderdi. “Bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkûm ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz” dedi. Sözlerinin devamı mıh gibiydi. “Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim.”
Şimdiye kadar, Abdullah Gül konusunda en ufak bir imada dahi bulunmayan Erdoğan, ilk kez böyle bir konuşma yaptı. Bir anlamda meydan okudu.
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