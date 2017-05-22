Samanyolu Haber /Ekonomi / ‘Mega projeler’ için para kalmadı... /22 Mayıs 2017 13:27

‘Mega projeler’ için para kalmadı...

Kalkınma Bakanlığı, piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle ‘mega projeler’de finansman sıkıntısıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

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Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) raporunda, bu modelle özel sektöre yaptırılan havaalanı, şehir hastanesi, köprü ve tünel gibi mega projelere ilişkin bir dizi kritik uyarıda bulunuldu.

Dünyadaki krizin bir süre daha finans piyasalarında etkisini sürdüreceğine işaret eden bakanlık, “Ülkemizde halihazırda uygulama sözleşmesi imzalanmış proje stoku büyüklüğü dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda kamu-özel işbirliği projeleri için uzun vadeli fon kaynağı sıkıntısının yaşanabileceği öngörülmektedir” dedi.

‘Tek elden izlenmeli’

Raporda, projelerin ileride bütçeye getireceği yüklerin iyi analiz edilmesi ve kredi geri ödemelerinde gecikme yaşanmaması için bankaların dışında farklı finansman kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi: “Bütçenin olası finansal krizlere karşı dayanıklı olması için kamunun gelecek yıllarda garanti, borç üstlenimi, kira ödemesi gibi nedenlerle oluşacak birikmiş yükümlülüklerinin iyi analiz edilmesi ve KÖİ projelerinin bu doğrultuda incelenmesi gerekmektedir.”

Raporda, projelerin birbirinden farklı çeşitli bakanlıklara dağıldığına da dikkat çekilerek, KÖİ projelerinin merkezi bir birim tarafından izlenmesi ve yükümlülüklerin analiz edilmesi gerektiği ifade edildi.
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