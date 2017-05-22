Facebook'un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

Guardian'ın verdiği isimle 'Facebook Belgeleri', Avrupa ve ABD tarafından ağır siyasi baskı altında olan sitenin belirlediği kural ve ilkeleri gözler önüne seriyor.



Belgeler, Facebook'un kendine zarar verme konusunda yardım çağrıları ile tekrar edilen davranışlar arasında denge tutturmaya çalıştığını da gösteriyor.

Buna göre Facebook, kullanıcıları kendilerine zarar vermelerini canlı yayımlamalarına izin veriyor.

Cinsellik taşıyan içeriklere yönelik yaklaşımların ise çok karmaşık olduğu belirtiliyor.

Belgelerde şike ve yamyamlıkla ilgili bile ilkeler var.





'Moderatörlerin karar vermek için 10 saniyeleri var'





Belgeler aynı zamanda site yöneticilerinin 'intikam pornosu' gibi yeni olgulara cevap vermede zorluk çektiklerini ve karar vermek için 'sadece 10 saniyeleri olan' moderatörlerin iş yükü altında ezildiklerini de ortaya koyuyor.

Gazeteye konuşan ve ismi belirtilmeyen bir kişi, "Facebook içeriğinin kontrolünü yapamıyor. Çok hızlı, çok fazla büyüdü" diyor.

Bir belgeye göre, Facebook haftada 6,5 milyondan fazla sahte hesaplara yönelik ihbarı gözden geçiriyor.



