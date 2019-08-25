Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında 90+3'te...

Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'i 77. dakikada Vedat Muriç'in ve 90+3. dakikada Dirar'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transferi Vedat Muriç, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta da ağları sarsmayı başardı.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında Isla'nın sakatlığı nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan'ı tercih etti. Fenerbahçe rakibi karşısında ilk isabetli şutunu 64. dakikada buldu. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yedek kulübesini ihlal etmesi nedeniyle 87. dakikada sarı kart gördü.





Medipol Başakşehir ligin üçüncü haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise, ligin bir sornaki Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak.





MAÇTAN DAKİKALAR





3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca, topu direkt olarak kaleye gönderirken, kaleci Altay son anda kornere çıkardı.





10. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu yine Edin Visca kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou kafayı vurdu ancak kaleci Altay topa sahip oldu.





16. dakikada Deniz Türüç’ün soldan yaptığı ortada savunmanın arkasına hareketlenen Vedat Muriqi’nin vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.





31. dakikada Kruse’nin soldan yaptığı ortada Deniz Türüç topa bekletmeden vururken, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.





32. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Mert Günok’un uzun pasına hareketlenen Crivelli, Jailson’dan sıyrıldıktan sona son çizgiye indi. Bu futbolcu topa kayarak müdahale etmek isteyen kaleci Altay’ın üzerinden çok şık şekilde aşırtarak topu ağlara gönderdi: 1-0





43. dakikada Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç’e çıkardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Vedat’a aktardı. Vedat Muriqi yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla Deniz’in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.





61. dakikada Mossoro, Edin Visca'ya harika bir ara pası gönderdi. Visca ile karşı karşıya durumda olan Altay Bayındır, gole izin vermedi.





77. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya bekletmeden vuruşunu yapan Vedat Muriqi, Mert Günok'un sağından topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe mücadelede 1-1'lik eşitliği yakaladı.





79. dakikada Visca’nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.





81. dakikada 2 rakibinden sıyrılan Visca ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan önce Furkan şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı gitti.





83. dakikada Emre’nin kullandığı korner atışında kaleci Mert topu yumrukladı ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Zajc bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta çıktı.





90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi’nin sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Dirar kafayı vurdu ve Fenerbahçe’yi öne geçiren isim oldu: 1-2





MAÇTAN NOTLAR





Emre Belözoğlu 104 gün sonra Başakşehir'de





Dört sezon Medipol Başakşehir forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 104 gün sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na bu kez Fenerbahçe formasıyla, eski takımına karşı sahaya çıktı. Deneyimli futbolcu, son olarak 12 Mayıs 2019'da Medipol Başakşehir'in sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na çıkmıştı.





Turuncu-Lacivertli taraftarlar da eski kaptanlarını unutmadı ve tribüne üzerinde Emre Belözoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı astı.





Vedat Muriç eski hocasına karşı





Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Medipol Başakşehir maçı öncesi eski hocası Okan Buruk’un yanına koştu. İstiklal Marşı’ndan sonra soluğu Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un yanında alan Muriç, Çaykur Rizespor’da çalıştığı teknik ekibe maç öncesi başarı dileklerini iletti.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - FENERBAHÇE: 2





STAT: 3. İstanbul





HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Mossoro, Visca , Arda Turan (dk. 66 Furkan Soyalp), Elia (dk. 23 Kerim Frei), Crivelli (dk. 79 Gulbrandsen)





FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Emre, Tolga Ciğerci (dk. 90+2 Alper Potuk), Deniz (dk. 73 Zajc), Kruse, Rodrigues (dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muriç





GOL: dk. 32 Crivelli, dk. 77 Vedat Muriç, dk. 90+3 Dirar





SARI KART: Okan Buruk (Medipol Başakşehir)



