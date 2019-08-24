Bilim insanları üretti: Yazın serin, kışın sıcak tutuyor...

ABD’li bilim insanlarının ürettiği kumaş, giyen kişinin ne kadar sıcak, soğuk ya da terli olduğuna göre serinlemesini ya da ısınmasını sağlıyor.





Kumaşın koşudan kayağa dek pek çok spor türü için, insanları ideal ısıya ulaştıran ve bu ısıda kalmalarını sağlayan giysi üretmek amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.





Hava sıcak ve nemli olduğunda kumaş ısının çıkmasına izin veriyor, hava daha soğuk ve daha kuru olduğunda ise ısıyı içeri hapsediyor.





Vücutlar ısı yaydığında, bu enerji normalde tekstil ürünleri tarafından içeriye hapsediliyor ve insanlar soğuk hava koşullarında sıcak kalıyor. Bazı materyaller de güneş ışığını yansıtarak ya da ısının içlerinden geçmesine izin vererek insanları serin tutmak üzerine tasarlanıyor. Ancak çevreye uyum sağlayan ve vücuttan çıkan bu enerjiyi etkin bir şekilde yayan bir materyal yok.





Bu ürünün ardındaki bilim insanları sıcak ve nemli koşullarda sıkılaşan, metal kaplı özel olarak tasarlanmış iplik telleri kullandı. Bu, kumaşı sadece daha havadar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ısıyı etrafına yaymasını da sağlıyor.





Öte yandan iplik tellerinin çevre soğuk ve kuruyken genleştiği ve aralarındaki boşlukları azaltarak ısının dışarı çıkmasını engellediği belirtildi.





Maryland Üniversitesi’nden fizik uzmanı Profesör Min Ouyang ve çalışma arkadaşları denemelerde etrafı saran nem oranı değiştirildiğinde, ısı yayılmasının ortalama üçte bir oranında farklılık gösterdiğini tespit etti.





Bilim insanları, ürettikleri kumaşın spor giyim imalatında kullanılan diğer tüm materyaller gibi üretilebileceğini, boyanabileceğini ve yıkanabileceğini bildirdi.





Ouyang konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İnsan vücudu harika bir radyatördür. Isıyı çok çabuk dışarı verir. Tarih boyunca bu radyatörün ayarını düzenlemenin tek yolu giysi çıkarmak ya da giysi giymek olmuştur.”







Teksas Üniversitesi’nden kimyager Profesör Ray Baughman ise bu “öncü çalışmanın, konfor-ayarlayıcı kıyafetler için heyecan verici yeni bir ayarlanabilir özellik sunduğunu” belirterek şöyle devam etti:



“Tekstil ürünlerinin terleme ya da ısı artışı durumunda gözenekliliği artırdığı, vücut ısılarıyla ilişkili kızılötesi yayılmayı ilettiği bilinir. Ancak daha önce hiç kimse bir tekstil ürününün, çevresel şartlara göre yükseltilmiş konfor sağlaması için, hem gözenekliliğini hem de kızılötesi geçirgenlik özelliğini değiştirmenin bir yolunu bulmamıştı.”







Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.





(Josh Gabbatiss - Çeviri: Sezin Bala / Independent Türkçe)





