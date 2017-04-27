Meczup Aktrol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

DAVETİYE ÇIKARILMADAN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ DİYE İSYAN ETTİ

HALBUKİ ON BİNLERCE İNSAN DAVETİYESİZ TUTUKLANDI...

Davanın ardından duruşma salonu önünde Periscope yayını yapan Fatih Tezcan hakkındaki yakalama kararı çıkarılması hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“….Bakırköy Adliyesi F...'nün kalbi gibiydi. Burası kalesi gibiydi ve temizlendi deniliyordu. Buyurun 15 Temmuz' dan geçmiş aradan kaç ay ben şu an benim hakkımda yakalama kararı çıkıyor yaptığım haberden dolayı.. Örneğini bilen varsa çıksın desin biz bunun örneğini biliyoruz. Türkiye'de değil dünya hukuk tarihinde bunun örneği yoktur. Davetiye çıkarılmamış kişiye bir hafta içerisinde yakalama kararı çıkartma. Hakim Ayşenur Özmen de bunun herhangi bir açıklamasını hiçbir şeyini yapamadı. Hani Bakırköy Adliyesi F...'den temizlenmişti. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi F...'den temizlenmişti. Hapsinin yalan olduğunu ben bugün bir kere daha gördüm. Adliyede korkunç bir F... korkusu var. Bu örgüt bitirilemezse ne olacak diye bir korku var. Davetiyesiz yakalama kararı çıkarılıyor korkudan. Hakimin yüzünde de söyledim. Bu yakalama kararı F... korkusundadır diye. Ben buradan HSYK'yı göreve davet ediyorum. Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum. Gördüğünüz adliye ağzına kadar maalesef F... dolu olabilir. Buraya operasyon yapılması lazım…. “





BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında adliye çalışanlarına yönelik “Basın yoluyla hakaret", “iftira" ve “Suç uydurma" suçlarından resen soruşturma başlattı. Öte yandan Kadir Topbaş'ın avukatı Abdullah Pehlivan da aynı konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.