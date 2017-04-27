Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu /27 Nisan 2017 14:53

AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

SHABER3.COM

AKP’de kongre 21 Mayıs’ta

AKP’de olağanüstü kongre 21 Mayıs’ta yapılacak… Olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP genel başkanlığı için tek aday olması bekleniyor. AKP olağan kongresinin 2018’de yapılması planlanıyordu.

PROFİLİ DÜŞÜK BAŞBAKANIN SÖZLERİ BOŞA DÜŞTÜ

Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan tarafından görevden alınması sonrası "düşük profil" tanımı gereğince Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı koltuklarına oturan Binali Yıldırım, bu görevlerden birini referandum, birini de referandumun hemen ardından kaybediyor. 16 Nisan'ın ardından "olağanüstü kongre olmayacak" açıklaması yapan Binali Yıldırım'ın bu sözleri de boşa düşmüş oluyor...

16 Nisan'daki şaibeli referandumun hemen ardından AKP'de olağanüstü kongre yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialara ilişkin 19 Nisan'da açıklamada bulunan Binali Yıldırım, oturduğu koltuktaki son çıkışında da boşa düşmüş oldu. Yıldırım, "olağanüstü kongre olmayacak" dedikten günler sonra AKP 21 Mayıs'ta Erdoğan'ın koltuğu devralması için olağanüstü kongre kararı aldı.

Yıldırım, sadece 8 gün önce yaptığı açıklamada, "AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir kan, can tazelemesi yapacağız. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. 2019'da Mart yerel seçim, 3 Kasım 2019'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek" demiş ve olağanüstü kongre iddialarını yalanlamıştı.

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