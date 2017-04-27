AKP'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

AKP’de kongre 21 Mayıs’ta





AKP’de olağanüstü kongre 21 Mayıs’ta yapılacak… Olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP genel başkanlığı için tek aday olması bekleniyor. AKP olağan kongresinin 2018’de yapılması planlanıyordu.





PROFİLİ DÜŞÜK BAŞBAKANIN SÖZLERİ BOŞA DÜŞTÜ





Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan tarafından görevden alınması sonrası "düşük profil" tanımı gereğince Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı koltuklarına oturan Binali Yıldırım, bu görevlerden birini referandum, birini de referandumun hemen ardından kaybediyor. 16 Nisan'ın ardından "olağanüstü kongre olmayacak" açıklaması yapan Binali Yıldırım'ın bu sözleri de boşa düşmüş oluyor...





