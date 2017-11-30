Meclis'te Rıza Sarraf kavgası: AKP’liler CHP’li Özel’e saldırdı

CHP milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat Teklifi’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e Sarraf davasıyla ilgili eleştiriler ve sorular yönelttiler. Dosyanın Türkiye’de siyasi olarak kapatıldığını savunan CHP’liler, Gül’e “Daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp dava açılmasını sağlayacak mısınız?” diye sordular. Bunun üzerine “Bizim hükümetimizden fazla CHP bu davayı takip ediyor. Her gün orada arkadaşınız var” diyen Gül, ses tonunu yükseltti.





CHP'li Özel: Sözle yenin bizi









Kürsü önünde toplanan CHP’liler ile AKP'liler arasında itişmeler yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da karşı karşıya geldi. Oturumu yöneten Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün birleşimi kapatmasına karşın gerginlik sürdü.





Arbede sırasında CHP’li Özel’in üzerine yürüyen AKP Ordu Milletvekili Oktay Çanak’ı arkadaşları engellemeye çalıştı. Özel’e doğru yumruğunu kaldıran Çanak’ın kolunu partili arkadaşları tuttu. Özel, “Gelin dövün beni, bu kadar adamsınız. Sözle yenin bizi, kaba kuvvetle olmaz” derken, Muş da “Sen demokrasiyi hazmedeceksin! Grup başkanvekili, grup başkanvekili gibi davranacak” diye bağırdı. CHP’liler, sinirlenen Özel’i salondan dışarı çıkarmaya çalışırken, Özel de “Grup başkanvekiliniz saldırıyor” diye bağırdı. Özel, Muş ve Bakan Gül’ün ikna edilerek dışarı çıkarılmasının ardından tartışma yatıştı