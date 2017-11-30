Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te Rıza Sarraf kavgası: AKP’liler CHP’li Özel’e saldırdı /30 Kasım 2017 01:08

Meclis'te Rıza Sarraf kavgası: AKP’liler CHP’li Özel’e saldırdı

CHP milletvekilleri,Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e Sarraf davasıyla ilgili eleştiriler ve sorular yönelttiler. Kürsü önünde çıkan arbedenin ardından AKP'liler CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Özel’e doğru yumruğunu kaldıran Çanak’ın kolunu partili arkadaşları tuttu.

SHABER3.COM

CHP milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat Teklifi’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e Sarraf davasıyla ilgili eleştiriler ve sorular yönelttiler. Dosyanın Türkiye’de siyasi olarak kapatıldığını savunan CHP’liler, Gül’e “Daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp dava açılmasını sağlayacak mısınız?” diye sordular. Bunun üzerine “Bizim hükümetimizden fazla CHP bu davayı takip ediyor. Her gün orada arkadaşınız var” diyen Gül, ses tonunu yükseltti.

CHP'li Özel: Sözle yenin bizi 


Kürsü önünde toplanan CHP’liler ile AKP'liler arasında itişmeler yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da karşı karşıya geldi. Oturumu yöneten Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün birleşimi kapatmasına karşın gerginlik sürdü. 

Arbede sırasında CHP’li Özel’in üzerine yürüyen AKP Ordu Milletvekili Oktay Çanak’ı arkadaşları engellemeye çalıştı. Özel’e doğru yumruğunu kaldıran Çanak’ın kolunu partili arkadaşları tuttu. Özel, “Gelin dövün beni, bu kadar adamsınız. Sözle yenin bizi, kaba kuvvetle olmaz” derken, Muş da “Sen demokrasiyi hazmedeceksin! Grup başkanvekili, grup başkanvekili gibi davranacak” diye bağırdı. CHP’liler, sinirlenen Özel’i salondan dışarı çıkarmaya çalışırken, Özel de “Grup başkanvekiliniz saldırıyor” diye bağırdı. Özel, Muş ve Bakan Gül’ün ikna edilerek dışarı çıkarılmasının ardından tartışma yatıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'te Rıza Sarraf kavgası: AKP’liler CHP’li Özel’e... Sonraki Haber >>

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?

MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

Dikkat çeken açıklamalar

Dikkat çeken açıklamalar

Öğretmen Gökhan Açıkkollu'yu böyle öldürmüşler

Öğretmen Gökhan Açıkkollu'yu böyle öldürmüşler

Para transferlerini açıklarken TRT yayını kesti

Para transferlerini açıklarken TRT yayını kesti

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:34