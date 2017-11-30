Zarrab dinleme kayıtları 'tapeleri' de kabul etti

Reza Zarrab ifadesinin ilk bölümünde eski bakanlardan Zafer Çağlayan'a 45 ila 50 milyon euro arasında rüşvet verdiğini ve Egemen Bağış'la olan ilişkisini de açıkladı. Bu ifadenin ardından mahkeme salonunun ortasına kurulan savcının "duruşma tahtasına" da Çağlayan ile Bağış'ın isimleri eklendi. İkinci bölümde de Zarrab delil klasöründe yer alan telefon dinleme kayıtları 'tapeleri' de kabul etti. Zarrab tapelerde yer alan 'çikinova' ifadesi için de "Bu benim ve personelim arasında olmayan işlemleri isimlendirmek için kullandığımız ifadelerdi" dedi.







Duruşmanın bugünkü bölümünde soruşturmanın baş aktörü Reza Zarrab tanık sıfatıyla ifade verdi. Zarrab, eski AB Bakanı Egemen Bağış’la olan ilişkisinden, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a verdiğini iddia ettiği rüşvete kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ayakları kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle salona getirilen Zarrab ifadesini Türkçe olarak verdi. Zarrab kendisine gösterilen hed ‘delil belgesi’ ve ‘tapeyi’ kabul etti. İşte Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiren duruşmadan notlar…















ZARRAB ŞEMA İLE İRAN’A YÖNELİK ALTIN TİCARETİNİ ANLATTI





Rezza Zarrab, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde bir şema çizerek İran’a yönelik altın ticaretinin nasıl işlediğini anlattı. Oldukça rahat olduğu gözlenen Reza Zarrab, iddiaların hepsini kabul etti ve ‘işleyişi’ ders anlatır gibi anlattı.





TAPELERİ KABUL ETTİ!





“Altınları hiçbir zaman İran’a göndermedik” diyen Zarrab, kendisine gösterilen telefon dinleme kayıtları ‘tapeleri’ de kabul etti. Zarrab, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve sağkolu olarak bilinen Abdullah Happani ile yaptığı telefon görüşmelerinin tapeleri için savcının sorduğu “Bunları hatırlıyor musun?” soruna “Hatırlıyorum” diye yanıt verdi.







