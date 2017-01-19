Samanyolu Haber /Gündem / Mecliste kadın milletvekilleri bir birine girdi /19 Ocak 2017 22:24

Mecliste kadın milletvekilleri bir birine girdi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı. HDP'li milletvekillerinin Nazlıaka'yı ikna çabaları sırasında kürsü çevresindeki AK Parti'li kadın milletvekilleriyle kavgaya varan bir gerginlik patlak verdi. Yaşanan kavga sırasında HDP milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan yere düştü ve yerde göğsüne darbe alınca önce Meclis revirine ardından hastaneye kaldırıldı.

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci turunun ilk gününde teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi. Genel Kurul saat 14.00'te kapılarını 18 maddelik değişiklik teklifinin diğer 6 maddesinin oylanması için açtı.

Anayasa teklifinin 1. maddesi 345, 2., 3., 4. 5. ve 6'ıncı maddeler 342, 7'inci madde ise 340 kabul oyu aldı. AKP'nin toplam 3 günde oylamayı bitirmeyi planladığı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini belirten Nazlıaka'ya tepki gösteren TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi.

Verilen arada Bahçeli etrafında kurmaylarıyla Genel Kurul'da bir süre bekledikten sonra çıktı. Nazlıaka, Bahçeli'ye tepki göstererek, "Nasıl oy vereceksiniz?" dedi.

Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.Nazlıaka'nın eylemi bir saati aşkın sürenin ardından AKP'li kadın milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. 

Pavey'in protezi çıktı, Buldan hastaneye kaldırıldı

Meclis'teki kadın milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Al Jazeera muhabiri Gonca Senay'ın aktarımına göre, Pervin Buldan AKP'li milletvekillerinin Nazlıaka'ya müdahalesi sırasında yaşanan arbedede yere düştü. AKP'liler Nazlıaka'nın kelepçesini söktü. Nazlıaka TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarıldı. HDP'li Meral Beştaş AKP'li kadın bir milletvekilinin Buldan'a tekme attığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de kavga sırasında yere düştü.

CHP'den yapılan açıklamada Şafak Pavey'in Gökcen Özdoğan Enç tarafından yere düşürüldüğü, kolundaki protezin çıktığı belirtildi. 

Pervin Buldan yaşanan arbedenin ardından hastaneye kaldırıldı. HDP milletvekilleri göğsüne darbe alan Buldan'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğunu söyledi 
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