TBMM’de sahte hesapla yayın yapan AKP’li vekil deşifre oldu





Meclis Genel Kurulu’nda bu akşam başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifi görüşülürken dikkat çeken bir durum yaşandı.















@yelizadeley kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Twitter kullanıcılarında şaşkınlık yaratan bu durum kısa sürede tartışma yarattı. Çünkü Meclis’te bu isimde bir Milletvekili bulunmuyordu.













Ama kısa bir süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın fake yani sahte olduğu ortaya çıktı. AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın, @yelizadeley adıyla sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden de Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Hesap bu durumun ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.













MECLİS'TE ‘I LOVE YOU YELİZZZZ' SESLERİ





AKP'li bir milletvekili oy kullanmaya giderken CHP'li vekiller ayağa kalktı ve “Yelizzz, yeeelizzz” tezahüratları başladı. Bu slogan önce anlaşılamadı. Ancak bir süre sonra CHP'li Eren Erdem, “Kadın kılığına girmiş sahte hesap açıyorlar. Allah'ın sopası yok ki” dedi. CHP'li vekillerin ‘Yeliz' sesleri Bahçekapılı'yı kızdırdı ve “yeter be canım” diyerek uyardı. Bu defa başka bir CHP'li milletvekili “I love you Yeliz” diye bağırdı. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP'lilere tepki göstermek zorunda kaldı: “Fotoşopçular sizi, genel başkanınız kasetle geldi. Kasetle geldiniz, kasetle gidiyorsunuz.” dedi.

