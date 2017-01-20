Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te "I love you Yelizzzzz" tezahüratları /20 Ocak 2017 08:47

Meclis'te "I love you Yelizzzzz" tezahüratları

Meclis Genel Kurulu'nda bu akşam başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifi görüşülürken dikkat çeken bir durum yaşandı...

SHABER3.COM

TBMM’de sahte hesapla yayın yapan AKP’li vekil deşifre oldu

Meclis Genel Kurulu’nda bu akşam başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifi görüşülürken dikkat çeken bir durum yaşandı.



@yelizadeley kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Twitter kullanıcılarında şaşkınlık yaratan bu durum kısa sürede tartışma yarattı. Çünkü Meclis’te bu isimde bir Milletvekili bulunmuyordu.



Ama kısa bir süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın fake yani sahte olduğu ortaya çıktı. AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın, @yelizadeley adıyla sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden de Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Hesap bu durumun ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.



MECLİS'TE ‘I LOVE YOU YELİZZZZ' SESLERİ

AKP'li bir milletvekili oy kullanmaya giderken CHP'li vekiller ayağa kalktı ve “Yelizzz, yeeelizzz” tezahüratları başladı. Bu slogan önce anlaşılamadı. Ancak bir süre sonra CHP'li Eren Erdem, “Kadın kılığına girmiş sahte hesap açıyorlar. Allah'ın sopası yok ki” dedi. CHP'li vekillerin ‘Yeliz' sesleri Bahçekapılı'yı kızdırdı ve “yeter be canım” diyerek uyardı. Bu defa başka bir CHP'li milletvekili “I love you Yeliz” diye bağırdı. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP'lilere tepki göstermek zorunda kaldı: “Fotoşopçular sizi, genel başkanınız kasetle geldi. Kasetle geldiniz, kasetle gidiyorsunuz.” dedi.
<< Önceki Haber Meclis'te "I love you Yelizzzzz" tezahüratları Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Hocaefendi'den önemli bir tavsiye ve bir dua

Karla imtihanın böylesi!

Karla imtihanın böylesi!

Balta'yı 'ısıran' bulundu

Balta'yı 'ısıran' bulundu

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bina çöktü

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

İtalya'da çığ felaketi... Onlarca ölü var...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

AKP'de fire çetelesi... Vekiller böyle işaretlendi...

Hocaefendi'den önemli uyarı

Hocaefendi'den önemli uyarı

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

McAfee'den Türk Instagram kullanıcılarına uyarı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:47:21