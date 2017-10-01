Meclis skandalla açıldı Kılıçdaroğlu'nu davet etmediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Kahraman’ın makamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan; TBMM’nin 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı’nın daveti üzerine, Kahraman, Yıldırım, Bahçeli, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle görüştü.









KILIÇDAROĞLU DAVET EDİLMEDİ

CHP, MHP ve AKP milletvekilllerinin hazır bulunduğu Genel Kurul'da Erdoğan'ın girişi ve çıkışı sırasında CHP'liler ise ayağa kalmayarak dikkat çekti. Akabinde Meclis’te yapılan sürpriz toplantıya ise Kılıçdaroğlu davet edilmedi.

Sürpriz görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biraraya geldi.TBMM Başkanı Kahraman'ın makamında gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile bazı bakanların da katıldığı belirtildi.