Samanyolu Haber /Gündem / Meclis skandalla açıldı Kılıçdaroğlu'nu davet etmediler /01 Ekim 2017 19:07

Meclis skandalla açıldı Kılıçdaroğlu'nu davet etmediler

Kılıçdaroğlu’nun çağrılmamasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Kahraman’ Herkes davet edildi. Kılıçdaroğlu’nun randevusu vardı’ derken Kılıçdaroğlu Kahraman’a yanıtı çok sert oldu: Meclis Başkanı’na yalan söylemek yakışmıyor…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Kahraman’ın makamında görüştü.  Cumhurbaşkanı Erdoğan; TBMM’nin 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı’nın daveti üzerine, Kahraman, Yıldırım, Bahçeli, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle görüştü.


KILIÇDAROĞLU DAVET EDİLMEDİ
CHP, MHP ve AKP milletvekilllerinin hazır bulunduğu Genel Kurul'da Erdoğan'ın girişi ve çıkışı sırasında CHP'liler ise  ayağa kalmayarak dikkat çekti.  Akabinde Meclis’te yapılan sürpriz toplantıya ise Kılıçdaroğlu davet edilmedi.
Sürpriz görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biraraya geldi.TBMM Başkanı Kahraman'ın makamında gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile bazı bakanların da katıldığı belirtildi.
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