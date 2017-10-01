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Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
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Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
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01 Ekim 2017 19:10
Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın Marsilya kentinde, tekbir getirdiği belirtilen bir şahıs tren istasyonunda iki kadını bıçaklayarak öldürdü. Askerler tarafından vurulan saldırgan öldürüldü.
Görgü tanıklarının aktardığına göre kıyafetinin kolundan bıçak çıkaran saldırgan iki kadını bıçakladı.
Fransız medyası bir kadının boğazının kesildiğini, diğer kadının ise midesinden bıçaklandığını duyurdu. Reuters ise bu bilgiyi doğrulatamadığını belirtti.
Polis saldırının terör saldırısı gibi göründüğünü açıkladı.
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