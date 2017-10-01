Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti /01 Ekim 2017 19:10

Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın Marsilya kentinde, tekbir getirdiği belirtilen bir şahıs tren istasyonunda iki kadını bıçaklayarak öldürdü. Askerler tarafından vurulan saldırgan öldürüldü.

Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıklarının aktardığına göre kıyafetinin kolundan bıçak çıkaran saldırgan iki kadını bıçakladı.

Fransız medyası bir kadının boğazının kesildiğini, diğer kadının ise midesinden bıçaklandığını duyurdu. Reuters ise bu bilgiyi doğrulatamadığını belirtti.

Polis saldırının terör saldırısı gibi göründüğünü açıkladı.
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