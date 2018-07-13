Meclis Kütüphanesi'nin internet sitesine Adnan Oktar 'bakımı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesi’nin internet sitesi, gazeteci İsmail Saymaz’ın çarşamba günü gözaltına alınan Adnan Oktar’ın 'Harun Yahya' adıyla yazdığı 72 kitabın kütüphanede yer aldığını duyurmasının ardından bir süreliğine 'bakıma' alındı.





Saymaz, kişisel Twitter hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Adnan Oktar gözaltında ama ‘Harun Yahya’nın 72 kitabı TBMM kütüphanesinde” paylaşımında bulundu. Saymaz’ın tweet’inin ardından TBMM Kütüphanesi’nin internet sitesi kısmen ulaşılamaz hale geldi. Saymaz, bu durumu takipçileriyle, “Az önce açılan site, şimdi açılmıyor. Meclisteki hıza bak” mesajıyla paylaştı.





TBMM Kütüphanesi’nin internet sitesine girerek eser aramak isteyen kullanıcılar da, “Sayın ziyaretçi, yapılmakta olan bakım çalışması nedeniyle internet sitemiz geçici bir süre hizmet verememektedir” mesajıyla karşılaştı. Site, birkaç saat sonra normale döndüğünde Adnan Oktar’ın 72 adet kitabının kütüphanede yer aldığı görülebiliyordu.













"TBMM Kütüphanesi, derleme kanuna göre o kitapları bulundurmak zorunda"

Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal ise konuyla ilgili olarak şu yorumda bulundu: “TBMM Kütüphanesi derleme kanuna göre o kitapları bulundurmak zorunda. Her göz altına alınan kişiden sonra aynı şey yapılıyor. Soruyu yanlış soruyoruz, bu kitaplar kütüphanede olmaz ise asıl o zaman neden yok? diye sormamız lazım.”



