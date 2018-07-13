IPhone fiyatı 2 maaş arttı

Türkiye’de satılan bütün Apple ürünlerine yüzde 23 zam geldi. 2010 yılında Apple’ın Türkiye’de satılan son model telefonu 32 gb hafızaya sahip iPhone 4’tü ve fiyatı 1889 TL’idi. Aynı dönemde asgari ücret 646 TL’idi. Yani asgari ücretle çalışan bir vatandaş ortalama 3 maaşı ile son model bir iPhone 4’ün(32gb) sahibi olabiliyordu.





2018’DE SON MODEL İPHONE 8.599 TL

Ancak 2018 yılında durum değişti. Bu yılın son model telefonunu (iPhone X 256 gb) almak isteyen bir vatandaş son gelen zamdan sonra 8.599 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Asgari ücret ise 1603 TL. Bu rakam asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın ortalama 5 aylık maaşına denk geliyor.



