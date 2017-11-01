MEB öğretmenlerin performansı için bu soruları soracak

MEB, öğretmenleri değerlendirmek için okul müdürü, veli, öğrenci, diğer öğretmeni değerlendirmek üzere öğretmen, zümre öğretmeni ve özdeğerlendirme olmak üzere 6 ana başlıkta soru hazırladı. Bakanlık belirlenen soru ve kriterler için değerlendirme yapanlardan “çok az”dan “çok iyi”ye doğru 1’den 5’e kadar not vermesini istedi.
İşte o formların ayrıntıları:
Öğrencilere sorulacak
* Öğretmenim dersin konularını çok iyi bilir.
* Öğretmenim bizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirir.
* Öğretmenim bize davranışları ile örnek olur.
* Öğretmenim bize değer verip sevgisini gösterir.
* Beni sabırla dinler sorularımı cevaplandırır.
* Öğretmenim Türkçeyi güzel ve anlaşılır biçimde kullanır.
* Öğretmenim ders işlerken günlük yaşamdan örnekler verir. Velilere sorulacak
* Çocuğumun başarılı olmasında destek olur.
* Bizimle etkili iletişim kurar.
* Eğitimi konusunda benimle işbirliğine hazırdır.
* Çocuğuma not verirken adil ve objektif davranır.
* Sınav sonuçları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verir.
* Çocuğuma tutum ve davranışlarıyla örnek olur.