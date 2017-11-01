MEB öğretmenlerin performansı için bu soruları soracak

MEB, öğretmenleri değerlendirmek için okul müdürü, veli, öğrenci, diğer öğretmeni değerlendirmek üzere öğretmen, zümre öğretmeni ve özdeğerlendirme olmak üzere 6 ana başlıkta soru hazırladı. Bakanlık belirlenen soru ve kriterler için değerlendirme yapanlardan “çok az”dan “çok iyi”ye doğru 1’den 5’e kadar not vermesini istedi.





İşte o formların ayrıntıları:





Öğrencilere sorulacak





* Öğretmenim dersin konularını çok iyi bilir.





* Öğretmenim bizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirir.





* Öğretmenim bize davranışları ile örnek olur.





* Öğretmenim bize değer verip sevgisini gösterir.





* Beni sabırla dinler sorularımı cevaplandırır.





* Öğretmenim Türkçeyi güzel ve anlaşılır biçimde kullanır.





* Öğretmenim ders işlerken günlük yaşamdan örnekler verir. Velilere sorulacak





* Çocuğumun başarılı olmasında destek olur.





* Bizimle etkili iletişim kurar.





* Eğitimi konusunda benimle işbirliğine hazırdır.





* Çocuğuma not verirken adil ve objektif davranır.





* Sınav sonuçları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verir.





* Çocuğuma tutum ve davranışlarıyla örnek olur.



