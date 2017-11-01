Samanyolu Haber /Gündem / MEB öğretmenlerin performansı için bu soruları soracak /01 Kasım 2017 10:11

MEB öğretmenlerin performansı için bu soruları soracak

MEB’in öğretmenlerin performansını ölçmek için okullarda dağıtacağı formların ayrıntıları ortaya çıktı.

MEB öğretmenlerin performansı için bu soruları soracak


MEB, öğretmenleri değerlendirmek için okul müdürü, veli, öğrenci, diğer öğretmeni değerlendirmek üzere öğretmen, zümre öğretmeni ve özdeğerlendirme olmak üzere 6 ana başlıkta soru hazırladı. Bakanlık belirlenen soru ve kriterler için değerlendirme yapanlardan “çok az”dan “çok iyi”ye doğru 1’den 5’e kadar not vermesini istedi.

İşte o formların ayrıntıları:

Öğrencilere sorulacak

* Öğretmenim dersin konularını çok iyi bilir.

* Öğretmenim bizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirir.

* Öğretmenim bize davranışları ile örnek olur.

* Öğretmenim bize değer verip sevgisini gösterir.

*  Beni sabırla dinler sorularımı cevaplandırır.

* Öğretmenim Türkçeyi güzel ve anlaşılır biçimde kullanır.

* Öğretmenim ders işlerken günlük yaşamdan örnekler verir. Velilere sorulacak

* Çocuğumun başarılı olmasında destek olur.

* Bizimle etkili iletişim kurar.

* Eğitimi konusunda benimle işbirliğine hazırdır.

* Çocuğuma not verirken adil ve objektif davranır.

* Sınav sonuçları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verir.

* Çocuğuma tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

 
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